Max Verstappen ging na de eerste ronde pitstops van de Franse Grand Prix van 2021 al aan de leiding, toen Red Bull Racing besloot om hem in ronde 32 opnieuw naar de pits te halen voor een nieuwe set banden. Hierdoor keerde hij achter teamgenoot Sergio Perez terug op de vierde plek, terwijl hij 21 ronden de tijd kreeg voor een poging om de race alsnog op zijn naam te schrijven. Perez ging al snel aan de kant, waarna de Nederlander aan zijn jacht op Valtteri Bottas en Lewis Hamilton kon beginnen.

De nieuwere banden gaven Verstappen een duidelijk snelheidsvoordeel, waardoor hij binnen enkele ronden naar Bottas reed en in de slotfase van de race bij de staart van Hamilton belandde. De zevenvoudig wereldkampioen had in de voorlaatste ronde vervolgens geen antwoord op de aanval van Verstappen, die richting bocht 8 met DRS eenvoudig voorbijging aan zijn titelrivaal. Anderhalve ronde later kwam de Red Bull-coureur als winnaar over de finish op Circuit Paul Ricard, ruim 2,5 seconden voordat Hamilton de finish passeerde. In de onderstaande video zie je hoe Verstappen zich na zijn tweede pitstop terugknokte naar de leiding en de overwinning in Frankrijk.

