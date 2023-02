VIDEO: Hamilton worstelt met Mercedes W14 tijdens F1-test Bahrein Mercedes heeft de zaakjes ogenschijnlijk nog niet helemaal voor elkaar tijdens de Formule 1-wintertest in Bahrein. Het team hoopt met de W14 terug te keren aan het front, maar ook op de afsluitende testdag blijkt de bolide grip te missen. Dat heeft Lewis Hamilton in zijn eerste runs van de middag ook ervaren, zoals te zien is in de onderstaande video.