Afgelopen zondag behaalde Max Verstappen zijn tweede wereldtitel in de Formule 1. Bij de start verloor de Nederlander bijna even de leiding, maar in de eerste bocht liet hij hem buitenom bij Charles Leclerc staan en zo kon hij wegrijden. Dat duurt in eerste instantie maar één ronde, want toen werd de rode vlag gezwaaid. Na ruim twee uur wachten werd er nog veertig minuten geracet en bouwde Verstappen een enorm gat op. Leclerc werd tweede, maar door een tijdstraf voor het incident met Sergio Perez verloor hij nog een plekje. Daardoor is Verstappen niet meer in te halen in de laatste vier races van het seizoen.

Voormalig bandenexpert van Bridgestone en analist bij Viaplay Kees van de Grint weet dat het succes afgelopen weekend aan slechts één ding te danken is. “De man zelf, maar dat is misschien wat simpel. Hij was zó dominant. Hij had zijn auto uitermate goed onder controle. Hij had vrijdag denk ik al het gevoel voor de banden. Wie zijn banden het beste gebruikt, en dat deed Max op zondag subliem, bouwt vanzelf een voorsprong op. Dit in tegenstelling tot Charles Leclerc, die zijn banden in het begin geruïneerd had omdat hij Verstappen eigenlijk niet bij kon houden, maar wel die poging deed.”

Verstappen reed uiteindelijk meer dan 25 seconden weg. Van de Grint ziet dat Verstappen, ondanks zijn fantastische wagen, echt zelf boven de rest uitstijgt. “De overwinning kwam door het talent, en daarmee uit. Want natuurlijk is de Red Bull een topauto, een van de beste in het veld. In Suzuka kun je misschien ook zeggen: de beste. Maar dan had zijn teamgenoot er ook wel iets dichter bij mogen zitten. Het verschil was gigantisch. Het was al groot geweest als het een hele race was, maar nu is het is veertig minuten.”

