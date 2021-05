Giedo van der Garde wist op zaterdag nog samen met Frits van Eerd en Job van Uitert de WEC 6 uur van Spa-Francorchamps te winnen in de Pro-Am categorie van de LMP2-klasse. Een dag later kon hij voor de tv de Grand Prix van Portugal aanschouwen, waar de actie vooral aan het begin zat.

"Hamilton lag een beetje te slapen"

“Het was een beetje een saaie race vond ik”, moet Van der Garde in gesprek met Motorsport.com eerlijk toegeven. “Het begin was natuurlijk best wel leuk met die start en vervolgens die safety car. Ik moet zeggen dat Bottas dat wel heel goed en slim deed, Hamilton lag met die safety car eigenlijk een beetje te slapen. Daarna was wel leuk met die gevechten tussen Max en Hamilton natuurlijk. […] Maar toen het gesetteld was en iedereen een beetje op plek één, twee, drie en vier lag gebeurde er eigenlijk vrij weinig.”

Uiteindelijk ging de overwinning naar Lewis Hamilton, terwijl Max Verstappen zijn Red Bull naar een tweede plek stuurde. Beide coureurs steken er momenteel met kop en schouders bovenuit volgens Van der Garde: “Met alle respect voor een Bottas die op zich best wel een goede race en kwalificatie had, maar je ziet toch wel echt dat Max en Lewis op dit moment de twee besten zijn die rondrijden in de Formule 1. Misschien is dat voor een Leclerc of een Norris een beetje lastig oordelen omdat ze misschien niet de auto hebben om te laten zien wat ze kunnen, maar al met al zijn Max en Lewis momenteel gewoon on fire. Ik denk dat ze ook gewoon heel veel plezier hebben, dat ze met elkaar op die manier kunnen en mogen racen. Dat blijft natuurlijk wel spectaculair.”

Bekijk bovenaan deze pagina het hele gesprek met Van der Garde, waarin onder andere ook het gedoe met de track limits, een indrukwekkende Lando Norris en een Fernando Alonso die langzaam maar zeker weer de oude wordt aan bod komen. Ook blikt de coureur alvast vooruit op de Grand Prix van Spanje, die komend weekend alweer voor de deur staat.

VIDEO: De zondag in Portugal besproken