Het nieuwe seizoen van het FIA World Endurance Championship ging deze week van start met de 6 uur van Spa-Francorchamps. Het eerste raceweekend werd voorafgegaan door een tweedaagse test, maar daarin ging het mis voor de Nederlandse renstal: Job van Uitert kwam in Blanchimont in aanvaring met een GT-bolide van Ferrari, met een enorme crash en een flinke bak schade als gevolg.

Na de crash volgde voor de monteurs van Racing Team Nederland een race tegen de klok om de auto weer op tijd opgebouwd te krijgen, maar op donderdag was de zwart/gele bolide weer helemaal opgeknapt en gekeurd en kon het team gewoon deelnemen aan de eerste vrije training. Vanaf dat moment kende de renstal eigenlijk een vrij probleemloos weekend. In de race was een zevende plek overall uiteindelijk het resultaat, maar daarmee pakte het team wel de winst in de LMP2 Pro-Am-klasse, de subcategorie voor LMP2-teams die ook een amateurrijder bij de rijdersline-up hebben zetten. In die categorie wil het team dit jaar de titel pakken en dus kon er na afloop terug tevreden terug worden geblikt op de openingsrace.

Voldoening

“Dit voelt heel goed”, blikt teameigenaar en coureur Frits van Eerd terug op de eerste race. “Vooraf hebben we de ambitie uitgesproken dat dit jaar de wereldtitel ons doel is, dus dan is dit resultaat de perfecte start. Ik had ook persoonlijk een goede race; de snelheid was goed en ik heb geen fouten gemaakt. Zeker na de crash tijdens de laatste testdag, geeft deze overwinning extra veel voldoening. Maar het jaar is nog lang, dus we genieten nu even van deze mooie overwinning, maar de focus ligt alweer op de volgende race.”

Ook Giedo van der Garde kon na het ophalen van de trofee tevreden zijn: “Mooi om het seizoen zo te beginnen. Je moet in dit WK echt constant om elke meter vechten, want het is enorm competitief. Om dan de pole en de winst te pakken, is natuurlijk super. Frits en Job reden ook sterk, dus ik denk dat we allemaal tevreden mogen zijn met dit begin”, aldus de voormalig F1-coureur. Teamgenoot Job van Uitert vulde aan: "Het was zeker niet makkelijk, want de competitie is sterk, dus we mogen blij zijn met dit mooie resultaat. Als je bovendien kijkt hoe we er dinsdag na de crash voor stonden, dan is dit vanzelfsprekend voor ons een geweldige start van het WK.”

Racing Team Nederland kan zich nu gaan voorbereiden op het volgende raceweekend. Op 13 juni staat in Portugal de tweede ronde van het WEC-seizoen op het programma. Dan zal er een 8-uursrace worden verreden op het circuit van Portimao.