F1-update: Verstappen looft Perez, Hamilton start onderhandelingen

Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez mochten donderdag naast elkaar plaatsnemen in de persconferentie. Ondanks een fraaie zege in Frankrijk staat Verstappen weer met beide benen op de grond in de Oostenrijkse Alpen, waar hij tevens de loftrompet blies voor zijn Mexicaanse teamgenoot.

Ook bij Mercedes lovende woorden voor de tweede rijder: Lewis Hamilton is begonnen met de contractonderhandelingen voor 2022 en hoopt dat hij ook volgend jaar Valtteri Bottas als teamgenoot mag verwelkomen bij Mercedes, maar wat betekent dat voor George Russell? Ronald Vording en Koen Sniekers praten je bij in de video bovenaan deze pagina.

