VIDEO: Ricciardo geïrriteerd nadat Verstappen hem uit race kegelt

Het is de nachtmerrie van iedere teambaas: een botsing tussen de twee coureurs van je team. Christian Horner moet van binnen dan ook gekookt hebben nadat Daniel Ricciardo en Max Verstappen met elkaar in aanraking kwamen bij de start van de Hongaarse Grand Prix van 2017. De coureurs van Red Bull Racing waren vanaf posities 5 en 6 aan de race begonnen, maar slaagden er meteen in om Lewis Hamilton een plekje terug te verwijzen.

Die vreugde was niet van lange duur, want in de tweede bocht ging het al fout voor Verstappen en Ricciardo. De Nederlander blokkeerde een wieltje en ging daardoor wat wijd, waardoor hij de Red Bull van teamgenoot Ricciardo op de linker sidepod raakte. De radiator gaf daarbij de geest en enkele bochten later moest de Australiër zijn bolide langs de kant parkeren. Dat hij niet blij was met de actie van Verstappen, liet hij een ronde later blijken. Toen de enige overgebleven Red Bull weer langs de plek des onheils reed, stak de inmiddels uitgestapte Ricciardo geagiteerd zijn middelvinger op.

Video: Verstappen kegelt Ricciardo uit de wedstrijd