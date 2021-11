VIDEO: Achter de schermen bij Verstappen en Perez in Mexico

Met Max Verstappen als winnaar en Sergio Perez als nummer drie kende Red Bull Racing een uitermate succesvol weekend op het Autodromo Hermanos Rodriguez. De Nederlander vergrootte zijn voorsprong in het wereldkampioenschap op rivaal Lewis Hamilton, terwijl het team het gat bij de constructeurs dichtte tot op één punt. Voldoende reden voor feest bij de gepassioneerde Mexicaanse fans.

In deze nieuwe aflevering van Behind the Charge krijgen we een kijkje in de keuken rond het GP-weekend in Mexico. Dat begon al vroeg in de week met een spectaculaire demo van Sergio Perez in de straten van Mexico-Stad, gevolgd door een zeer enerverend maar succesvol weekend op en rond het circuit.