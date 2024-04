De Telegraaf meldt dat Viaplay tot en met 2029 verzekerd is van het uitzenden van de Formule 1. Het Scandinavisch mediabedrijf heeft het aflopende contract daarmee verlengd met liefst vijf jaar. Het huidige contract was voor drie seizoenen. Naar verluidt telt Viaplay 45 miljoen euro per jaar voor de deal neer, wat in de huidige overeenkomst 30 miljoen per seizoen was. Daarmee verslaat de streamingdienst andere gegadigden. Naar verluidt waren meerdere partijen geïnteresseerd in de uitzendrechten, waaronder Ziggo. Bronnen hebben ook aan Motorsport.com bevestigd dat de deal rond zou zijn. De formele bevestiging wordt later deze maand verwacht.

Het is goed nieuws voor Viaplay, dat de afgelopen jaren het financieel zwaar had. Jaar na jaar presenteerde het bedrijf rode cijfers. Een investering van het Franse Canal+ en de Tsjechische investeringsmaatschappij PPF hielp Viaplay uit de grootste schulden. In ruil daarvoor bezitten deze partijen nu de meerderheid van de aandelen. Ook zijn de Scandinaviërs uit verschillende landen vertrokken, waaronder de Baltische staten en het Verenigd Koninkrijk. Ook in Nederland veranderde het een en ander. Zo werd Roger Lodewick aangesteld als de nieuwe CEO.

Ontwikkelingen

Het verlengen van het contract voor de uitzendrechten is het nieuwe hoofdstuk in de ontwikkelingen die Viaplay doormaakt. Het mediabedrijf maakte in de aanloop naar de Grand Prix van Japan bekend dat ze in samenwerking met Talpa SBS 9 omdoopten in Viaplay TV. Sindsdien zendt Viaplay enkele sporten waarvan ze de rechten hebben op dat lineaire kanaal uit. Ook F1-sessies zijn daarop te zien.

Naast Formule 1 heeft het bedrijf onder andere de rechten voor de Premier League, darten, Bundesliga en de Nederlandse hockeycompetities in handen.