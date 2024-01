Viaplay sloeg in 2021 een grote slag door de Formule 1-uitzendrechten voor Nederland binnen te halen. Het betrof een deal voor drie seizoenen, waarvan er inmiddels twee op zitten. Wie de Formule 1 na 2024 in Nederland uitzendt, is nog niet bekend. Viaplay zou graag langer doorgaan, maar is niet de enige die geïnteresseerd is in de rechten. Ziggo Sport maakt er geen geheim van de koningsklasse graag terug te verwelkomen. Ook zijn er berichten dat Canal+ een gooi zou willen doen naar de Nederlandse uitzendrechten, al zou dit wel opmerkelijk zijn aangezien het Franse concern onlangs voor ongeveer 29 procent eigenaar is geworden van de Viaplay Group.

“Ik ben een heel positief mens”, antwoordt Lodewick als Motorsport.com hem in een exclusief interview vraagt hoe hij naar de toekomst kijkt wat betreft de Formule 1 bij Viaplay. “Ik heb trouwens het geluk dat ik die onderhandelingen niet zelf hoef te doen. Dat blijft Peter Nørrelund [EVP en Chief Sports & Sports Business Development Officer bij de Viaplay Group] doen. Hij is daar heel bedreven in. Ik heb er daardoor goede vertrouwen in. Ik weet dat het altijd anders kan aflopen en mocht dat zo gebeuren, dan kijken we dan wel weer verder.”

“Ik denk echt dat we een heel goede kans hebben om door te gaan”, vervolgt hij. “En als we doorgaan, dan denk ik dat het Nederlandse publiek ook het idee krijgt: ‘Oké, Viaplay doet niet drie jaar Formule 1 en daarna alleen nog maar Premier League, Bundesliga en darts, Viaplay is écht de plek voor de Formule 1 in Nederland en dat moeten we gewoon omarmen.’ En daarmee speel je eigenlijk ook meteen een andere kaart als Ziggo langzaam weg, als alternatief. Wij zouden dan in totaal zes of zeven jaar de rechten in handen hebben in een periode dat de Formule 1 dé sport is die je als tv-zender moet hebben. Viaplay is dan echt het thuis van de Formule 1 in Nederland.”

Het volledige interview met Roger Lodewick kan hier worden gelezen.