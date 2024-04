TV-zender SBS9 wordt omgedoopt tot Viaplay TV

Streamingdienst Viaplay is vanaf 5 april te zien op een lineair televisiekanaal: SBS9 wordt omgedoopt tot Viaplay TV. Dat hebben de Scandinavische dienst en Talpa Network aangekondigd. Dat houdt in dat een deel van de content van Viaplay uitgezonden wordt op het openbare televisiekanaal en daardoor voor iedereen bereikbaar is. De eerste live-uitzending van Viaplay TV wordt de tweede vrije training voor de Grand Prix van Japan van aanstaande vrijdag. Later op de dag wordt ook de talkshow Shakedown uitgezonden. De kwalificatie op zaterdag en de race op zondag worden vanaf 13.00 uur integraal uitgezonden. Op zondagavond volgt nog een samenvatting van de race. De F1-races zullen dus niet live te zien zijn op de tv-zender, wel worden er enkele integraal later op de dag in z'n geheel getoond. Dit zal echter een zeer beperkt aantal zijn, zo heeft Motorsport.com vernomen.

In april worden verder onder meer livewedstrijden van de Premier League voetbal uitgezonden, evenals de hoogtepunten van de Grand Prix van China en de Premier League Darts in Rotterdam. Daarnaast zijn Nederlandse en internationale series en films van Talpa te zien via Viaplay. De komende periode wordt verder gewerkt aan het uitbouwen van het aanbod, zo laat de zender weten.

Roger Lodewick, CEO Viaplay Nederland, liet in een statement weten: "We zijn erg blij met deze nieuwe samenwerking met Talpa Network. Talpa Network heeft een enorm bereik en door deze samenwerking kunnen wij een breed publiek aanspreken en kennis laten maken met Viaplay en het geweldige sportaanbod dat we op onze streamingdienst aanbieden.”

Joost Brakel, CEO van Talpa Network, voegt toe: “Wij zetten vol in op onze open mediastrategie en dat betekent dat wij voortdurend in de markt kijken naar mogelijkheden tot samenwerking met aantrekkelijke partners. Het partnership met Viaplay is hier illustratief voor, zoals we eerder ook succesvolle allianties zijn aangegaan met RetailMedia.One en BBC First. Viaplay en Talpa Network hebben de intentie om de samenwerking in de nabije toekomst te verbreden en te verdiepen, en zijn blij dat we onze kijkers deze immens populaire sporten kunnen aanbieden.”