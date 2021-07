Verstappen bovenaan in tweede training Britse Grand Prix

Zoals bekend probeert de Formule 1 in Engeland een alternatief weekendschema uit met een kwalificatie op vrijdagavond en een sprintrace op zaterdagmiddag. Volgens dit experimentele format dienden de coureurs op zaterdag ook nog een tweede training af te werken. Doordat de wagens vanaf het moment dat ze in de kwalificatie op de baan verschijnen onder de parc fermé-regels vallen - wat inhoudt dat behalve de stand van de voorvleugel niets meer aan de set-up mag worden gewijzigd en er alleen nog bepaalde onderdelen mogen worden vervangen - draaide deze laatste sessie voornamelijk om het maken van lange runs op de verschillende bandencompounds, ten einde tot een zo goed mogelijke strategie te komen voor de race.

Wie er de snelste was over één ronde, deed dus niet ter zake. Niettemin meldde Red Bull zich na een kwartier aan de bovenkant van de tijdenlijst. Sergio Perez reed op de medium band een nieuwe snelste tijd met een 1.31.382, waar Max Verstappen een paar minuten later onder dook door op dezelfde compound een 1.30.428 te rijden. De Nederlander bleef nog even op de baan en scherpte zijn beste tijd na een half uur aan naar een 1.30.404, geholpen door een steeds leger rakende brandstoftank. Even later bracht hij zelfs nog een 1.29.902 op de klokken, alvorens een einde te maken aan een run van negentien ronden op de medium band.

Een kwartier voor het einde keerde Verstappen, die later op zaterdag als tweede van start gaat in de sprintrace, terug op het circuit voor een run op de harde band. Met zijn eerder gereden 1.29.902 bleef hij tot het einde van de sessie bovenaan staan. Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz tekenden voor de tweede en derde tijd, terwijl Esteban Ocon in de Alpine een degelijke indruk maakte en de vierde tijd liet noteren.

Perez zakte uiteindelijk naar P5 in de tijdentabel. McLaren-rijders Lando Norris en Daniel Ricciardo waren zesde en zevende. En Lewis Hamilton? De man die op vrijdagavond de eerste startplek pakte voor de sprintrace, klokte met een 1.31.180 de achtste tijd. Mercedes-kompaan Valtteri Bottas was goed voor de negende tijd en beleefde na het zwaaien van de vlag nog een spin, met een paar vlakke plekken op zijn banden tot gevolg. Pierre Gasly, die slechts twaalfde was in de kwalificatie, completeerde de top-tien in het laatste oefenuur.

De allereerste sprintrace in de Formule 1 begint later op zaterdag om 17.30 uur Nederlandse tijd.

Resultaten tweede training GP van Groot-Brittannië