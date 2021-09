Hamilton voor Verstappen in eerste training Italiaanse GP

Voor de tweede keer dit jaar experimenteert de Formule 1 dit weekend met het sprintrace-format. Dat betekent dat er op vrijdag maar één vrije training wordt gehouden, waarna later op de dag een kwalificatie plaatsvindt die de grid bepaalt voor een korte wedstrijd op zaterdag. De uitslag van die korte krachtmeting dient vervolgens als startopstelling voor de Grand Prix op zondag.

Dat er maar één vrije training voor de kwalificatie wordt verreden, zorgde ervoor dat het meteen aan het begin van de sessie behoorlijk druk was op het circuit. Lewis Hamilton ging op mediums naar buiten en ging in de openingsfase van de training aan de leiding in de tijdenlijst met een 1.22.262. Sergio Perez stuurde zijn Red Bull op dezelfde compound naar de tweede tijd door rond te gaan in een 1.22.498. Max Verstappen trapte het weekend af op de harde band en ging daarop naar een 1.23.349, waarmee hij een tijdje derde stond in de tijdenlijst.

De sessie was bijna halverwege toen Perez op de medium compound naar buiten ging en met een 1.22.127 de eerste positie op het tijdenscherm overnam. Verstappen ging op de geel gemarkeerde band naar een 1.22.571, waarmee hij achter zijn Mexicaans teamgenoot en Hamilton derde bleef. De Limburger liet over de boordradio weten met een tekort aan grip aan de achterkant van de auto te worstelen bij het uitkomen van de bochten. Meer coureurs kwamen daarna op mediums in actie. Pierre Gasly verbeterde zich naar de derde tijd, waarna Charles Leclerc nog een paar duizendsten harder ging dan de Fransman van AlphaTauri.

Met nog 25 minuten op de klok meldde Daniel Ricciardo zich bovenaan door zijn McLaren naar een 1.22.003 te loodsen. Verstappen zakte door verbeteringen links en rechts weg naar de achtste stek, alvorens op de zachte band terug te keren op de baan. Bottas ging op de medium band eerst nog naar een 1.21.451, waarna Verstappen zijn eerste oefenrun voor de kwalificatie afrondde in een 1.21.378. De Nederlander stond zodoende even bovenaan, maar was op de zachte band dus slechts zeven honderdsten sneller gegaan dan de Fin, die op een hardere compound onderweg was. Hamilton had er daarna flink de sokken in op de medium band. De regerend wereldkampioen ging in alle drie sectoren paars om uit te komen op een 1.20.926, waarmee hij pak hem beet een halve seconde los was van Verstappen en Bottas. Zo was het Mercedes dat aan het begin van het weekend de sterkste indruk maakte.

In de laatste tien minuten kwamen meer rijders op de soft compound naar buiten. Aston Martin-coureur Lance Stroll ging achter Hamilton, Verstappen en Bottas naar de vierde tijd, Gasly besloot de eerste actie als vijfde en Sebastian Vettel was met de tweede AMR21 goed voor de zesde tijd. Carlos Sainz Jr., Fernando Alonso, Daniel Ricciardo en Sergio Perez vormden de rest van de top-tien.

De kwalificatie voor de sprintrace wordt later op vrijdag om 18.00 uur verreden.

Uitslag eerste vrije training F1 Grand Prix van Italië