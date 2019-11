Verstappen begint laatste F1-weekend met tweede tijd, Bottas snelste

In Abu Dhabi hebben de coureurs een begin gemaakt aan de voorbereidingen op de laatste Grand Prix van het seizoen. Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Charles Leclerc waren de eersten die een tijd reden, terwijl veel andere rijders nog bezig waren met installatieruns. Het was Leclerc die de snelste was van de twee, met een 1.40.298. Valtteri Bottas nam niet veel later over aan de kop van de tijdenlijst door zijn Mercedes naar een 1.37.975 te brengen, waarmee hij een tijdje bovenaan bleef. Max Verstappen begon de dag met een 1.39.175 en sloot daarmee aan op de tweede stek, alvorens Lewis Hamilton, rijdend met de nummer één op de auto, de Nederlander met een 1.38.566 naar de derde positie verwees.

De training was een half uur oud toen Verstappen terugkeerde op P2 met een 1.38.496. Hij verbeterde zich vervolgens nog naar een 1.38.224, waarmee hij maar twee tienden van de tijd van Bottas zat. Dat was inclusief een moment in de voorlaatste bocht, waar de Red Bull-coureurs wijd ging. Hamilton reed even later echter een nieuwe snelste tijd met een 1.37.591. De zesvoudig Formule 1-kampioen was daarmee drie tienden sneller dan Bottas en zes tienden vlugger dan Verstappen op het moment dat de eerste set banden moest worden ingeleverd. Vettel en Leclerc stonden vierde en vijfde, op anderhalve seconde van Hamilton, terwijl Alexander Albon halverwege de training de top-zes besloot.

De coureurs van Mercedes en Ferrari verruilden de zachte banden voor medium exemplaren, waarna Bottas een nieuwe snelste tijd registreerde met een 1.36.947. Verstappen, die verder ging op een nieuwe set zachte banden, werkte zich opnieuw op naar de tweede stek door een 1.37.492 te rijden. Met nog een half uur op de klok moest de training worden stilgelegd vanwege een motorprobleem bij Daniel Ricciardo. De Australiër zag aan het einde van de ronde zijn motor ploffen en sproeide de nodige olie over de baan én de auto en helm van Pierre Gasly, die kort achter hem reed, alvorens zijn Renault bij het opkomen van het rechte stuk te parkeren.

De actie lag uiteindelijk een kwartier lang stil, doordat niet alleen de Renault moest worden geborgen maar er ook cementstof moest worden gestrooid vanwege de olie die op het asfalt was beland. In het restant van de sessie ging niemand meer sneller dan Bottas, die zo dus bovenaan eindigde. Verstappen bleef tweede, voor Hamilton. Albon reed een 1.38.084 en was daarmee sneller dan Vettel, die de vijfde tijd klokte en twee minuten voor het uithangen van de vlag voor een voortijdig einde zorgde door bij de negentiende bocht tegen de vangrail te spinnen. Leclerc bleef steken op de zevende tijd, op meer dan twee seconden van Bottas. Haas kende een prima begin van het weekend met de zesde tijd van Romain Grosjean en achtste tijd van Kevin Magnussen. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) en Nico Hülkenberg (Renault) waren de andere coureurs in de top-tien, al zijn de omstandigheden in de eerste oefensessie weinig representatief voor de condities in de kwalificatie en race, die in Abu Dhabi later op de dag worden gehouden.

De tweede vrije training op het Yas Marina Circuit begint om 14.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag eerste training Grand Prix van Abu Dhabi: