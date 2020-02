Kubica opent tweede testweek als snelste, tweede tijd Verstappen

Onder prima weersomstandigheden zijn de teams in de Formule 1 woensdag begonnen aan de tweede en laatste testweek van deze winter. Alfa Romeo-reserve Robert Kubica pakte zijn momentje door voor de lunchpauze de snelste tijd van de dag te rijden. Hij noteerde op de zachtste band een 1.16.942, waar de rest van de dag niemand meer aan kwam. In hoeverre er sprake was van een ‘glory run’ - er zat in elk geval genoeg brandstof in de tank voor zeven ronden - is lastig zeggen, maar de nieuwe Poolse titelsponsor van het team zal in elk geval met een goed gevoel terugkijken op vandaag.

Verstappen nam na de lunchonderbreking het stuur over van Albon en ging liefst 84 keer de Catalaanse baan rond met de RB16. Met nog een half uur te gaan reed de Nederlander op de C3-band een 1.17.347, waarmee hij de tweede stek in de tijdentabel opeiste. Zijn ronde verliep echter niet helemaal optimaal. Hij ging iets wijd bij de zevende bocht en verremde zich kort voor de tiende bocht. Er zit dus nog meer in het vat voor de achtvoudig Grand Prix-winnaar. Verstappen beleefde ook nog drie spins, maar kon de eerste tweemaal zonder problemen zijn weg vervolgen. In de slotfase was dit niet meer het geval. Verstappen spinde toen weer en viel vervolgens stil in bocht tien, terwijl Kvyat het laatstgenoemde ook overkwam in een bocht ervoor. Het simultane euvel voor beide mannen betekende code rood en zodoende een vroegtijdig einde van de sessie.

Sergio Perez ging achter Verstappen met een late verbetering op de C3-band naar de derde tijd van de dag. Racing Point-teamgenoot Lance Stroll was in de ochtend ook al rap onderweg, waarmee de gok van het team om de Mercedes van vorig jaar te kopiëren vooralsnog goed lijkt uit te pakken. De Canadees was uiteindelijk achtste in de tijdenlijst.

Toro Rosso-rijder Pierre Gasly was met zijn tijd uit de ochtend vierde. De Fransman zag door een losse leiding in zijn auto echter veel baantijd verloren gaan, dus helemaal tevreden zal hij niet zijn. Albon stond frappant genoeg ook bijna de gehele morgen in de pits. Bij de Britse Thai was het echter de ophanging die voor oponthoud zorgde. Ook Albon was daarna nog rap onderweg. Hij reed de vijfde tijd van de dag met een 1.17.550 en deed dit ook nog eens op de harde C2-band. Daarmee hield de teamgenoot van Verstappen Lewis Hamilton nipt achter zich. De Brit was op diezelfde compound goed voor een 1.17.462, waarmee hij aan het einde van de dag zesde stond. Daniil Kvyat stuurde de Toro Rosso naar de zevende tijd, terwijl Valtteri Bottas en Sebastian Vettel de top-tien op deze eerste dag van de tweede testweek completeerden.

De middagsessie kwam wat langzaam op gang, maar werd uiteindelijk zonder rode vlaggen afgewerkt. In de ochtendsessie was er tweemaal een code rood. De eerste keer was omdat Sebastian Vettel wat grind op de baan had geworpen met een spin bij de achtste bocht, de tweede rode vlag was vanwege een stilgevallen Nicholas Latifi, wiens Williams in de vierde versnelling bleef steken.

Donderdag wordt er verder getest op het circuit van Barcelona. Max Verstappen en Alexander Albon delen dan opnieuw de dag in de Red Bull RB16, met als verschil dat de Nederlander in de ochtend rijdt en zijn Brits Thaise teamgenoot in de middag.

Eindstand F1-test Barcelona dag 4 - 18.00u: