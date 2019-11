Leclerc bovenaan in derde training Mexico, zesde tijd Verstappen

Het heeft afgelopen nacht flink geregend in Mexico-Stad en dus ging de derde training op een natte baan van start. Omdat het asfalt behoorlijk vochtig was, werd er lange tijd uitsluitend op intermediate-banden gereden. De meesten hielden het in de openingsfase echter bij één of twee installatieronden, waarna er in de pits werd gewacht op betere omstandigheden. Alexander Albon ging wel meteen serieus aan de slag. De teamgenoot van Max Verstappen had ook nog wat werk in te halen, nadat hij vrijdag aan het begin van de vrije training was gecrasht. De Brits Thaise coureur was de eerste die tijden liet noteren, alvorens meer rijders zich aan een korte run waagden. Verstappen stond na een kwartier trainen bovenaan met een 1.26.188.

Het was maar vijftien graden tijdens de derde training en de baan droogde daardoor uiterst langzaam. Zodoende hadden na een half uur nog altijd maar zeven coureurs een tijd neergezet. Verstappen ging halverwege nog altijd aan kop met zijn eerdere tijd, op vier tienden gevolgd door regerend wereldkampioen Lewis Hamilton. Albon en Valtteri Bottas volgden met respectievelijk de derde en vierde tijd, terwijl Romain Grosjean, Kimi Raikkonen en Charles Leclerc op dat moment de enige anderen waren met een tijd achter hun naam.

Een kwartier voor het einde was het Raikkonen die als eerste op slicks naar buiten ging. De Fin ondervond geen problemen op de droogweerbanden en luidde zo een drukke slotfase in op het Autodromo. De situatie op de baan verbeterde rap, waardoor de tijden omlaag schoten. Met nog zeven minuten op de klok meldde Verstappen zich terug bovenaan met een 1.16.903. De meeste coureurs gingen vervolgens nog naar de pits om een nieuw setje zachte banden te halen. Carlos Sainz Jr. nam de koppositie over met een 1.16.638, waar Valtteri Bottas daarna onder dook met een 1.16.259. Verstappen ging bij zijn laatste poging om een goede tijd neer te zetten paars in de eerste sector, maar stuitte in het tweede gedeelte op verkeer, waardoor hij zich niet meer verbeterde. Sebastian Vettel en Leclerc hadden daarentegen wel een vrije baan. De Monegask ging snelste met een 1.16.415, waarmee hij 0.027 rapper was dan zijn Duitse teamgenoot, die de sessie als tweede afrondde. Bottas en Hamilton volgden met de derde en vierde tijd, terwijl Verstappen slechts zesde was, achter Sainz. Scuderia Toro Rosso-coureur Pierre Gasly voelde zich, net als heel veel andere mensen in de paddock, niet lekker en kwam pas laat in de training naar buiten, maar klokte nog wel de zevende tijd.

Voor het team van Renault viel de laatste oefenmogelijkheid volledig in het water. Daniel Ricciardo reed geen enkele ronde, nadat er kort voor de start van de training een hydraulische lek in zijn auto werd ontdekt. Een van de koelingsystemen was vervuild geraakt en moest grondig worden gereinigd, wat een aanzienlijke klus is voor de monteurs. Later in de training bleek hetzelfde probleem zich ook bij de wagen van Nico Hülkenberg te hebben voorgedaan. De Duitser was op dat moment al een keer de baan rondgegaan, maar zou niet meer terugkeren op het circuit. Hülkenberg en Ricciardo eindigden de sessie zodoende zonder tijd.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico begint om 20.00 uur.

Uitslag derde training Mexicaanse Grand Prix:

Een ronde over het Autodromo Hermanos Rodriguez: