Mercedes toont spierballen, malheur bij Red Bull en Ferrari

Na een rustdag op donderdag mocht Verstappen op vrijdagochtend weer plaatsnemen in de 2020-bolide van Red Bull. Deze sessie zou echter niet zo productief blijken als zijn eerste optreden met de RB16 in Barcelona. Dit kwam naar verluidt doordat er aan de achterkant van de anti-roll bar iets zou zijn afgebroken. Door het euvel bleef de bolide van Verstappen 75 minuten in de pitbox, tijd die Verstappen onder meer gebruikte om enkele handen te schudden in het Red Bull Holzhaus.

In het restant bleef de Nederlander steken op een vijfde tijd, op bijna twee seconden van Bottas. Het positieve nieuws is echter dat Verstappen in de ochtendsessie nog wel 86 ronden wist af te werken. Zijn totaal van deze eerste testweek is daarmee op 254 gekomen. Daar zal het overigens ook bij blijven, Alexander Albon neemt vanmiddag immers het stuur van de RB16 over voor zijn tweede sessie.

Volg alle actie op de voet: Live: Alle actie van de slotdag van de eerste F1-test

Verstappen was trouwens bepaald niet de enige coureur met problemen. Waar de eerste twee dagen nagenoeg zonder malheur verliepen, viel er op vrijdagochtend veel meer tegenslag te melden. Vooral bij Ferrari, waar Sebastian Vettel zijn eerste volledige dag met de SF1000 zou moeten afwerken. De nadruk ligt echter op het woordje 'zou'. In de ochtenduren kwam hij namelijk niet verder dan 35 rondjes. Vettel kwam vlak na de haarspeldbocht stil te staan met panne. Code rood en een vroegtijdig einde aan zijn ochtendsessie waren de voornaamste gevolgen. Ferrari heeft in een verklaring laten weten dat het om een motorisch probleem ging, hetgeen in Maranello verder wordt onderzocht. Intussen plaatst de Scuderia een nieuwe krachtbron in de auto, zodat Vettel na de lunchpauze wel weer aan de slag kan.

Waar Red Bull en Ferrari allebei met tegenslag te maken kregen, ging Mercedes weer als een Zwitsers uurwerk tekeer. Valtteri Bottas nam de ochtenduren voor zijn rekening en maakte daarin voor het eerst gebruik van het veelbesproken DAS-systeem. De runs van de Fin lieten andermaal de imponerende kracht van Mercedes zien. Zijn toptijd van 1.15.732 bevestigde dat beeld. Bottas was met die ronde op C5-banden zelfs sneller dan de beste tijd van de wintertesten in 2019. Mercedes heeft dus zowel qua betrouwbaarheid als ook qua snelheid een fraai visitekaartje afgegeven.

Achter Bottas wist Renault-coureur Esteban Ocon beslag te leggen op de tweede plek. Met 76 ronden op de teller was hij bovendien behoorlijk productief met de R.S.20. Lance Stroll, Daniil Kvyat en Verstappen completeerden achter deze Fransman de top-vijf. Helemaal onderaan de tijdenlijst vinden we Nicholas Latifi. Een uur voor het sluiten van de markt kwam de Canadese promovendus stil te staan met zijn FW43. Een eerste serieuze tegenslag voor het team van Williams.

Na de lunchpauze gaat de derde testdag op het Circuit de Barcelona-Catalunya verder. Alle actie is vanzelfsprekend rechtstreeks te volgen via de liveblogs op GPUpdate.net en Motorsport.com.

Tussenstand Formule 1-test Barcelona dag 3, 13.00u: