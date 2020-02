Zo werkt het controversiële stuursysteem van Mercedes

Het systeem lijkt een verlengstuk van de pushrod-on-upright (POU) voorwielophanging waarmee diverse teams al sinds 2017 experimenteren. Inmiddels is dit concept op bijna alle wagens terug te vinden. Ferrari kwam er als eerste mee in actie maar de rijders waren destijds niet te spreken over het gevoel van de wagen op bepaalde kritieke momenten in de stuurfase. Dat is nog altijd een van de heikele punten van de POU, maar Mercedes denkt daar een oplossing voor gevonden te hebben.

Een POU-oplossing is voordelig aangezien het tijdens een stuurbeweging het gedrag van de ophanging corrigeert. Het zorgt ervoor dat de rijhoogte van de wagen verandert. Het idee hierachter is dat de auto dichter bij het asfalt komt te liggen op de punten waar dat het meest wenselijk is (in de bochten) en bij een recht stuur weer omhoog komt naar de normale positie. Zo winnen de teams extra downforce in de bochten maar gaat dit niet ten koste van topsnelheid op de rechte stukken.

Het nieuwe systeem van Mercedes lijkt een aantal van de problemen die gepaard gaan met een grotere POU-opstelling op te lossen. De coureur heeft een beter gevoel voor het gedrag van de wagen waardoor het concept verder ontwikkeld kan worden om aerodynamisch gewin te behalen. De coureur past naar believen handmatig het stuur aan door het van zich af te duwen of naar zich toe te trekken.

Het gaat bij dit concept om de principes ‘toe-in’ en ‘toe-out’, de mate waarin de banden naar binnen of buiten staan. Op rechte stukken willen teams geen ‘toe’ in verband met de wrijving van het rubber met het asfalt. In de bochten is ‘toe-in’ gewenst om beter in te kunnen sturen.

Op het moment dat het stuur richting voorwielen geduwd wordt, verandert de hoek van de banden. Dit helpt bij het insturen en zorgt bovendien voor minder slijtage van het rubber. Wanneer het stuur weer in de normale positie wordt gezet, komen de banden ook weer in een neutrale stand terecht. Dit vermindert de wrijving en de luchtweerstand op rechte stukken.