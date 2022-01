Melbourne heeft verbouwing van Albert Park F1-circuit afgerond

Nadat het coronavirus er in 2020 en 2021 voor zorgde dat de Formule 1 niet in Australië kon racen, staat de race in 2022 weer op de kalender. Tussen 8 en 10 april razen er voor het eerst sinds 2019 weer F1-bolides door Melbourne en opnieuw is Albert Park de aangewezen locatie voor het evenement. Ten opzichte van de laatste editie van de GP van Australië is er echter het nodige veranderd aan het stratencircuit. De baan is op een aantal punten flink onder handen genomen om meer inhaalmogelijkheden te creëren.

Een van de belangrijkste veranderingen heeft betrekking op de bochten 9 en 10. Dat was voorheen een chicane op gemiddelde snelheid, maar is nu een snel en vloeiend deel van het circuit geworden. Daarnaast zijn enkele andere bochten breder gemaakt, zodat de coureurs deze met meer snelheid kunnen nemen. Bovendien is het circuit – dat grotendeels bestaat uit openbare wegen rond het meer van Albert Park – voor het eerst sinds het eerste F1-bezoek in 1996 opnieuw geasfalteerd. De aanpassingen moeten er, samen met de compleet vernieuwde F1-auto’s, voor zorgen dat er tijdens de race meer wiel-aan-wiel-actie komt.

Tekst loopt door onder de foto

Albert Park modifications Photo by: Australian Grand Prix Corporation

Wat mogen de coureurs en fans verwachten van de aangepaste lay-out in Melbourne? “Een ronde die vijf seconde sneller is, maar met de nieuwe auto’s vooral meer close racen”, zegt Australian Grand Prix Corporation CEO Andrew Westacott. “Je kan de auto voor je volgen en ook mag je verwachten dat je kan inhalen. De belangrijkste plek is bocht 11 aan de zuidkant van het meer. We verwachten dat dit een belangrijke inhaalplek wordt. De verbreding van vijf andere bochten – en vooral de hogere snelheid in bocht 6, waar ze van ongeveer 90 naar 150 kilometer per uur gaan – maakt het echt mogelijk om snelheden van 330 kilometer per uur te halen, met een kracht van 4,5 G. Om ervoor te zorgen dat de races zo spannend mogelijk worden, heeft de F1 de specificaties van de auto’s aangepast. En dat is de reden waarom we het circuit voor het eerst in 25 jaar van een nieuwe asfaltlaag hebben voorzien.”

De Grand Prix van Australië is de derde race van het Formule 1-seizoen 2022 en wordt op 10 april verreden. De laatste editie in 2019 werd gewonnen door Valtteri Bottas, voor Lewis Hamilton en Max Verstappen. De Australische Supercars komen opnieuw in actie in het bijprogramma.

Albert Park modifications Photo by: Australian Grand Prix Corporation