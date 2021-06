Bottas: Banden en auto mogelijke oorzaken van dramatisch weekend

Doorgaans lijkt Valtteri Bottas zich goed op zijn gemak te voelen op circuits met relatief weinig grip, zoals het Baku City Circuit. In 2018 voorkwam een lekke band dat hij de Azerbeidzjaanse GP zou winnen, om een jaar later alsnog als eerste over de finish te komen. Ondanks zijn goede statistieken op het circuit kwam hij afgelopen weekend niet in de buurt van dergelijke klasseringen. Na een tegenvallende trainingen bereikte Bottas op zaterdag ternauwernood Q3. In de race was het tempo echter weer ver te zoeken bij de Mercedes-coureur, die van de tiende startpositie terugviel naar de dertiende plek aan het eind van de wedstrijd.

“Zo’n soort weekend kan ik me niet herinneren. Er waren weekenden met slechte sessies, maar dat ik uiteindelijk wel snelheid had. Maar dit duurde dus het hele weekend en gedurende het weekeinde ben ik er niet achter gekomen wat er verkeerd is gegaan”, tastte Bottas na de race in het duister. Hij ziet twee mogelijke oorzaken voor zijn uiterst moeizame weekend. “Ik weet zelf wanneer ik de limiet van de auto bereik en niet sneller kan gaan, maar om dan nog zes, zeven, acht tienden achter te staan. Dat is niet normaal, dus dat moeten we begrijpen voor we naar Frankrijk gaan. We vinden mogelijk iets aan de auto. Zo niet, dan kan het alleen aan de banden liggen. Maar we rijden met dezelfde bandenspanning en dezelfde temperaturen. Ik kom er graag achter wat het is, maar ik weet het nog niet.”

Gebrek aan snelheid

De enige conclusie die Bottas wel kon trekken na afloop van de door Sergio Perez gewonnen race in Baku, was dat hij simpelweg niet snel genoeg was. “Het gevoel was hetzelfde als op zaterdag en ook vrijdag. Het grootste probleem was eigenlijk het gebrek aan snelheid en gewoon niet snel genoeg zijn”, antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com. “Redelijk vroeg in de race kon ik zien dat ik de auto’s voor me niet bij kon houden. Vooral toen een van de Aston Martins voor mij reed, kon ik hem gewoon niet bijhouden. Ik ben verward, het is heel vreemd.”

Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton had het in Azerbeidzjan ook niet makkelijk op vrijdag. Op zaterdag leek de regerend wereldkampioen echter een stap te zetten nadat hij koos voor een achtervleugel met minder downforce. Daarmee kwalificeerde hij zich op de derde plek, terwijl Bottas dus niet verder kwam dan P10. De 31-jarige Fin betwijfelt echter of die andere achtervleugel een doorslaggevende factor was. “Ik denk dat we dit moeten analyseren, maar we weten dat het niet veel verschil maakt. Het scheelt een tiende, dus dat speelt denk ik geen sleutelrol. We begonnen het weekend met dezelfde vleugel en ik heb de hele tijd met een behoorlijke marge achter Lewis gestaan.”

Video: Jack Plooij blikt terug op de bewogen GP van Azerbeidzjan