Bottas moet Verstappen coveren: motorwissel en P17 op grid

Tijdens de vorige race in Italië werd Valtteri Bottas ook al voorzien van een gloednieuwe krachtbron. Toen reed hij vanaf de negentiende startpositie naar het podium. In Sochi krijgt de Mercedes-coureur geen volledig nieuwe krachtbron, maar slechts enkele nieuwe componenten. Daarmee hoopt de kampioensformatie te garanderen dat Bottas de rest van het seizoen kan afmaken zonder verdere gridstraffen, nadat hij eerder al een krachtbron verloor vanwege opgelopen schade bij een crash.

Omdat Bottas niet voorzien is van een volledig nieuwe power unit, wordt hij niet geacht helemaal achteraan te starten. Dat was wel het geval bij Nicholas Latifi op P18, Charles Leclerc op P19 en Max Verstappen op P20. De negenvoudig GP-winnaar start zodoende dus vanaf de zeventiende positie. De motorwissel is bovendien ook strategisch van aard, want het geeft Mercedes de kans om waar mogelijk de opmars van WK-leider Verstappen te dwarsbomen. Zaterdagavond gaf teambaas Toto Wolff al aan dat het iets ging proberen met Bottas tijdens de race in Sochi: “Wat betreft Valtteri denken we nog na over mogelijke strategische beslissingen met betrekking tot wat de beste en snelste racestrategie is voor hem”, antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com.

Bottas geldt als een specialist op Sochi Autodrom, waar hij twee van de laatste vier races wist te winnen en één keer met een teamorder plaats moest maken voor Lewis Hamilton. Voordat Mercedes besloot om hem te voorzien van nieuwe motorcomponenten, geloofde de Fin dat hij vanaf de zevende startplek nog steeds kans had om te winnen. “Het is een grote kans in het kampioenschap en om veel meer punten te scoren dan Red Bull”, zei Bottas. “En ik geloof echt dat we nog steeds kunnen vechten om de overwinning, want op basis van de snelheid in de lange runs zitten we erbij. Dat geldt zeker als het een droge race is. Het zou dus een interessante race moeten worden.”

De vraag is nu of en wanneer Hamilton gaat wisselen naar zijn vierde krachtbron van het seizoen. De zevenvoudig wereldkampioen verloor op Zandvoort een van zijn drie aandrijflijnen en heeft er sindsdien nog maar twee over voor het restant van de jaargang. “Wat betreft motoren heb ik absoluut geen idee”, zei de Brit na de kwalificatie in Sochi. “Natuurlijk heb ik een motor verloren, Valtteri verloor er meerdere. Op dit moment probeer ik mijn motoren met de grootste zorg te behandelen als ik rij. Ik hou rekening met hoeveel gas ik geef, hoeveel toeren ik maak en ik probeer het aantal ronden dat ik rij te minimaliseren. Maar wie weet? Ik kan de toekomst niet controleren.”

