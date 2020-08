Bottas verlengt F1-contract en rijdt ook in 2021 voor Mercedes

Bottas is inmiddels bezig aan zijn vierde jaargang in dienst van het Zuid-Duitse merk en heeft zich daarin tot de ideale teamgenoot van Lewis Hamilton ontpopt. De achtvoudig GP-winnaar toont zich bij vlagen snel genoeg om Hamilton het vuur aan de schenen te leggen, maar schikt zich waar nodig ook in een meer dienende rol. Een onderlinge strijd zoals met Nico Rosberg is daardoor niet aan de orde.

Het maakt Bottas voor Toto Wolff een ideale coureur aan de zijde van zesvoudig kampioen Hamilton. Dat Bottas ook volgend jaar die rol mag vertolken en zijn vijfde seizoen bij Mercedes ingaat, is weinig verrassend. Daimler CEO Ola Kallenius gaf al eerder aan graag met beide coureurs door te willen. Toen Williams aankondigde dat Mercedes-protegé George Russell nog een jaar langer voor de stal van Claire Williams moet rijden, was het eigenlijk wachten op de aankondiging van Bottas.

Op donderdag is het goede nieuws voor de Fin formeel naar buiten gebracht, voorafgaand aan de persconferentie op Silverstone. De verwachting luidt dat de huidige samenstelling volledig intact blijft en dat ook Hamilton en Wolff bij Mercedes trouw blijven. Over die verlengingen zijn formeel echter nog geen mededelingen gedaan.

Wolff looft 'ideale teamplayer' Bottas

"Ik ben erg blij dat ik ook in 2021 bij Mercedes mag blijven en dat we kunnen voortbouwen op het succes dat we samen hebben", laat Bottas in een eerste reactie weten. "Ik wil iedereen in het team en in de verdere Mercedes-familie bedanken voor de steun en het vertrouwen dat ze in mij hebben. Ik ben erg trots dat ik dit team en het merk met de ster mag vertegenwoordigen en ben enorm gemotiveerd om onze jacht op succes volgend jaar voort te zetten."

Ook teambaas Wolff is in z'n nopjes met het verlengde contract van Bottas. "We zien dit jaar een erg sterke Valtteri. Zowel wat betreft zijn prestaties op de baan, maar ook zeker in mentaal en fysiek aspect. Valtteri werkt hard, is makkelijk in de omgang en heeft een goede relatie met het volledige team", aldus de Oostenrijker. "Ik kijk ernaar uit dat hij de lat samen met ons nog hoger legt in 2021."