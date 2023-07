Vader Norris: "Lando is degene die Verstappen moet gaan verslaan"

McLaren begon bijzonder moeizaam aan het Formule 1-seizoen 2023, maar de recente upgrades hebben de MCL60 een flinke boost gegeven. Met name in de snelle bochten is de bolide een stuk beter geworden en het resultaat daarvan was te zien op Silverstone. Lando Norris en Oscar Piastri kwalificeerden zich op de tweede en derde plek, om een dag later tweede en vierde te worden. Voor Norris was dit zijn eerste podiumplaats sinds de GP van Emilia-Romagna in 2022 en bovendien ook een evenaring van zijn beste resultaat als F1-coureur. Eerder werd hij tijdens de Italiaanse GP van 2021 al tweede, destijds achter toenmalig teamgenoot Daniel Ricciardo.

Hoewel hij nog geen races heeft gewonnen, geldt Norris als een van de grotere talenten in de Formule 1. Hij zou zelfs op het verlanglijstje van Red Bull Racing staan. Vader Adam Norris denkt in ieder geval dat zijn zoon alles in huis heeft om regerend wereldkampioen Max Verstappen te verslaan. "Op de dag dat Lando zijn eerst F1-contract tekende op Monza [in 2018], dacht ik echt dat het 50/50 was of hij ooit in de Formule 1 zou komen", zegt Norris senior in de podcast F1 Nation. "Hij was altijd snel, hij was belachelijk snel, dus hij gaat in staat zijn om de strijd met Max aan te gaan. Ik denk dat hij degene is die Max moet gaan verslaan. Dat denk ik echt."

In Silverstone moest Norris wel zijn meerdere in Verstappen erkennen. De Brit pakte bij de start brutaal de leiding, maar in de vijfde ronde legde hij Verstappen geen strobreed in de weg bij zijn tegenaanval. Dat was een bewuste keuze, aldus zijn vader. "Ik denk dat Lando wist dat Max de eerste positie zou behouden, dus daarom wilde hij ervoor zorgen dat hij probleemloos de finish zou halen zonder tijd te verspillen en zijn banden op te branden." Het resultaat werd dus P2, de eerste podiumplek van McLaren in 2023. Adam Norris denkt echter dat het daar bij blijft. "Hij wist dat de tweede plek geweldig zou zijn. Later dit jaar gaan we de eerste plek nog pakken, daar geloof ik heilig in. Het juiste moment en de juiste plaats daarvoor gaan nog komen."

