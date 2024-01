Tunnels en banking moeten F1-circuit Madrid eigen karakter geven

Dinsdag kondigde de Formule 1 aan dat de Spaanse Grand Prix in 2026 verhuist van Barcelona naar Madrid. In de hoofdstad van Spanje gaat F1 racen op een circuit dat deels uit bestaande openbare wegen rond het evenementengebouw Ifema bestaat. Dat wordt aangevuld met een stukje permanent circuit op een stuk braakliggend terrein naast het trainingscomplex van Real Madrid. De twee delen worden gesplitst door een hoger liggende snelweg en worden met twee tunnels aan elkaar verbonden. Met componenten van zowel stratencircuits als permanente banen bewandelt F1 in Madrid het pad dat eerder in Miami al gevolgd werd.

Voormalig Mercedes- en Williams-engineer Craig Wilson speelt een belangrijke rol bij de lay-out in Madrid. Als head of vehicle performance van F1, een rol die hij sinds 2017 vervult, levert hij een significante bijdrage aan het ontwerp van nieuwe circuits. Simulatie en data helpen hem om tot circuits te komen waar goed geracet kan worden. "We hebben 24 modellen voor het circuit gehad tussen de allereerste suggestie en het uiteindelijke resultaat", vertelde Wilson aan F1.com. "Wel hebben we meerdere modellen en verschillende details extra onderzocht. Nu hebben we een concept dat we graag willen ontwikkelen en we kijken ernaar uit om het vorm te zien krijgen."

Het circuit in Madrid moet dus een soort mengeling tussen stratencircuit en permanent circuit worden. Hoewel de lay-out nog niet helemaal vast ligt, zijn er momenteel meerdere interessante punten aan te wijzen. De bestaande wegen tussen bochten 7 en 9, die na de eerste tunnel volgen, lopen eerst omhoog, om daarna behoorlijk steil naar beneden te gaan. De sectie tussen bochten 13 en 17 bevat de tweede tunnel en lijkt een van de snelste delen van het circuit te worden. Bovendien bevat de voorlopige lay-out een heel lang doorlopende bocht 10, die volgens Wilson potentie heeft om van een banking voorzien te worden – zoals in Zandvoort al gebeurde bij de laatste bocht.

Een van de twee tunnels van het nieuwe F1-circuit in Madrid @Google Maps

Wilson benadrukt ook dat er nog veel werk verzet moet worden voordat het huidige concept is omgezet in een defintief ontwerp. "De volgende stap is dat het concept ontwikkeld moet worden tot een gedetailleerd ontwerp. Ook belangrijk is het aanmeldings- en homologatieproces van de FIA en het doorlopen van alle veiligheidsbeoordelingen om een Grade 1-licentie te krijgen", legt hij uit. "Als je begint met de bouw, moet je alle inspecties doorlopen. Met de ontwikkelaars moeten we werken aan de planning, de infrastructuur, de inrichting van de garages, hoe de paddock er precies uitziet en het integreren van onze systemen. Dit is dus het begin van de reis."