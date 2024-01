Domenicali prijst keuze voor Madrid: “Bewijst dat Europa in de sport wil investeren”

Dinsdagochtend maakte de Formule 1 bekend dat het een contract heeft getekend om de Spaanse Grand Prix van 2026 tot en met 2035 tien jaar lang in Madrid te houden. Volgens Stefano Domenicali, CEO van Formula One Management, bewijst de keuze voor Madrid dat Europa nog steeds belangrijk is voor de sport.

In de afgelopen jaren was er veel te doen over de globalisering van de Formule 1. Voorstanders juichten het verder over de wereld verspreiden van de – van oudsher Europese – sport toe, maar tegenstanders zagen met de komst van Grands Prix in onder andere Saudi-Arabië en Qatar en de twee extra races in de Verenigde Staten (Miami en Las Vegas) het karakter van de Formule 1 in gevaar komen. "Het is geweldig nieuws voor de Formule 1, omdat het laat zien dat er over de hele wereld veel vraag is naar onze sport," zegt Domenicali op de officiële site van de Formule 1. "Het laat zien dat op een moment dat Europa wordt gezien als een plek die niet klaar is om te investeren in onze sport, Madrid en anderen laten zien dat dit wel het geval is."

Fascinerend project

Domenicali heeft de plannen van Madrid uitgebreid bekeken en is enthousiast. "Ze hebben een fascinerend project gepresenteerd. Een project dat in de komende jaren gebouwd zal worden en dat rekening houdt met de fans en hun belevenis. Het voorstel dat we van de promotor kregen was geweldig."

Circuit Madrid

De organisatie van de race op het nieuwe semi-stratencircuit door de Spaanse hoofdstad, hoopt over twee jaar tijdens de openingsrace 110.000 bezoekers per dag welkom te mogen heten. In de edities daarop moet dat aantal worden uitgebreid naar 140.000 toeschouwers per dag. Daarmee wordt het een van de races met de grootste capaciteit op de kalender, samen met Austin, Melbourne en Silverstone.

De overeenkomst met Madrid loopt van 2026 tot en met 2035, en daarmee is het een van de langstlopende contracten in de Formule 1. Een goede zaak vindt Domenicali. "Ik ben erg blij dat het een deal is tot 2035 – dat is een lange tijd. Maar dat is ook het doel van F1, met nieuwe of gevestigde promotors. Het stelt alle betrokkenen in staat om langetermijnplannen te maken en investeringen te doen. Het biedt de promotor, onze partners, de teams en onze sport zekerheid. Als je naar het verleden kijkt, waren de verlengingen maximaal twee, drie of vijf jaar. Nu gaan al onze nieuwe deals in de richting van heel lang."

Komst Madrid betekent niet per se het einde voor Barcelona

Nu Madrid een deal voor 2026 heeft getekend, zijn er vragen gerezen over de toekomst van de race in Barcelona. Dat heeft nog een contract tot eind 2026 en de vraag is of er in dat jaar dus twee Grands Prix in Spanje zullen zijn en of het daarna einde verhaal is voor het Circuit de Barcelona-Catalunya. "Het feit dat we naar Madrid gaan, sluit niet uit dat we in de toekomst in Barcelona kunnen blijven", bezweert Domenicali. "Er zijn gesprekken gaande om te zien of we onze samenwerking met Barcelona, waarmee we een zeer goede relatie hebben, echt kunnen uitbreiden voor de toekomst."

Die mogelijkheid is er mits er natuurlijk voldoende geld en belangstelling voorhanden is. Met de enorme impuls die vooral Fernando Alonso de sport de afgelopen jaren in zijn thuisland heeft gegeven, zou dat geen probleem moeten zijn. "Spanje was een markt die een paar jaar geleden nog niet echt onze belangstelling had", zegt Domenicali. "Nu is het heel belangrijk. We hebben een nieuwe deal gesloten met de Spaanse zender DAZN tot minstens eind 2026. Het is een mooi probleem om in sommige landen meerdere steden te hebben die een Grand Prix willen organiseren. Het laat de waarde van ons verhaal zien."