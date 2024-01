Al sinds 1991 trekt het Formule 1-circus naar het Catalaanse plaatsje Montmélo voor de Spaanse Grand Prix. Het Circuit de Barcelona-Catalunya is jarenlang het toneel geweest van de wintertests van de Formule 1, maar kreeg ook kritiek te verduren vanwege de achterstallige faciliteiten. De F1 bood in 2021 een contract tot eind 2026 aan, maar dat was wel op voorwaarde dat het complex gemoderniseerd zou worden. Toch verdwijnt de GP van Spanje na 2025 al uit Barcelona. De Formule 1 heeft namelijk officieel bekendgemaakt dat het vanaf 2026 naar de Spaanse hoofdstad Madrid trekt voor de Spaanse Grand Prix. Naar verluidt zijn de autoriteiten in Barcelona nog wel in gesprek met F1 over een potentiële tweede Grand Prix in het land in 2026.

De Formule 1 gaat in Madrid racen op een hybride circuit van 5,47 kilometer lang rond expo-terrein Ifema, waarbij sommige secties openbare weg zijn en andere delen juist specifiek worden aangelegd voor de komst van de koningsklasse. Het circuit bevat 20 bochten en er worden rondetijden van zo'n 1 minuut en 32 seconden verwacht. De omloop ligt vlak bij het vliegveld van Madrid en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Naar verluidt kan het circuit 110.000 toeschouwers verwelkomen, al wordt dat in de eerste helft van het contract uitgebreid naar 140.000. Madrid heeft een tienjarig contract getekend met F1, waardoor de Spaanse GP tot en met 2035 op de kalender blijft.

F1 ziet duidelijke focus op duurzaamheid in Madrid

Formule 1-topman Stefano Domenicali is in zijn nopjes met het contract dat is afgesloten met Madrid. "Madrid is een geweldige stad met een prachtige sportieve en culturele historie. De aankondiging van vandaag markeert een spannend nieuw hoofdstuk voor F1 in Spanje", zegt de Italiaan. "Ik wil het team van Ifema Madrid, het Madrileense bestuur en de burgemeester van de stad bedanken voor hun fantastische voorstel. Het belichaamt de visie van F1 om een meerdaags spektakel met sport en entertainment te creëren, dat maximale waarde levert aan fans en innovatie en duurzaamheid omarmt."

De lay-out van het nieuwe F1-circuit in Madrid.

Die focus op duurzaamheid wordt ook benadrukt door FIA-president Mohammed Ben Sulayem. "Moderne F1-auto's op een nieuw circuit in de Spaanse hoofdstad Madrid is een spannend vooruitzicht", stelt hij. "Terwijl we toewerken naar de F1-reglementen van 2026, die zijn opgesteld met klimaatneutraliteit in 2030 in gedachten, is het fijn om te zien dat de lokale organisatoren in hun plannen voor het evenement een sterke focus op duurzaamheid hebben. Zoals gebruikelijk moet het voorgestelde circuit nog gehomologeerd worden door de FIA na checks omtrent de veiligheid. Ook moet de kalender nog goedgekeurd worden door het World Motor Sport Council."

In 2023 al geluiden over komst F1 naar Madrid

Vorig jaar begon Madrid echte interesse te tonen in het organiseren van een Formule 1-race en dat werd dit jaar nog extra kracht bijgezet door een aankondiging van een Spaanse beursinstelling in de hoofdstad. Zij bevestigden namelijk begin dit jaar dat de Formule 1 naar Madrid zou komen voor een race rondom Ifema, een expo-terrein waar de Formule 1 ook voor een deel doorheen zou rijden. Bovendien zouden de paddock en pitstraat ook in het beursgebouw geplaatst worden.

Die verhalen zorgden voor wat onrust binnen de sport, wetende dat Barcelona ook voor 2026 nog over een contract beschikte. Ifema benadrukte toen dat de twee Grands Prix wel naast elkaar konden blijven bestaan, maar vooralsnog lijkt dat dus niet het geval te zijn. Voorzitter van het uitvoerend comité van Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, gaf begin dit jaar aan dat zij van deze Grand Prix 'niet alleen een race, maar een hele ervaring, de beste in Europa' willen maken. Motorsport.com wist toen al te melden dat de Grand Prix van Madrid gerealiseerd zou worden. Vanuit F1 verklaarde een woordvoerder in reactie op dat artikel dat de gesprekken met Madrid en Barcelona voortgezet werden, maar dat er geen update was en er geen beslissing was genomen.

De Formule 1 kent een lange geschiedenis in Spanje. In 1951 werd de eerste F1-race als onderdeel van het wereldkampioenschap verreden op het circuit van Pedralbes, Catalonië. In 1954 kwam daar nog een race bij, waarna de koningsklasse van de autosport in 1967 naar Jarama trok. Sindsdien wisselden Jarama en Montjuïc elkaar af. Tussen 1982 en 1985 verdween de Spaanse Grand Prix van de kalender, maar in 1986 keerde deze terug - dit keer op het circuit van Jerez. Sinds 1991 was het Circuit de Barcelona-Catalunya gastheer van de Formule 1, al kwam Valencia er met de Europese Grand Prix ook nog bij tussen 2008 en 2012. Vanaf 2026 zal er dus een nieuwe locatie toegevoegd worden aan deze lijst: Madrid.