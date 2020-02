Trailer tweede seizoen Netflix-serie Drive to Survive verschenen

Het tweede seizoen van de documentairereeks biedt opnieuw een uniek kijkje achter de schermen van de Formule 1 en voor het eerst gebeurt dit ook bij Mercedes en Ferrari. De twee topteams hadden geen medewerking verleend aan het eerste seizoen van de serie, maar konden gezien het enorme succes van Drive to Survive niet achterblijven en hebben de camera's van Netflix in 2019 wel toegelaten in hun motorhomes.

Aan het begin van de trailer is Ferrari meteen prominent aanwezig met teambaas Mattia Binotto en viervoudig kampioen Sebastian Vettel. Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Carlos Sainz Jr. en Charles Leclerc, die voor 2019 van team veranderden, komen daarna voorbij. Een tierende Haas-teambaas Guenther Steiner, een van de grote sterren van het eerste seizoen, kan natuurlijk niet ontbreken in de promo en een middelvinger opstekende Nico Hülkenberg, die reageert op een plagerige opmerking van Renault-teambaas Cyril Abiteboul, werkt eveneens op de lachspieren.

Red Bull-teamleider Christian Horner blijft zelfs nog politiek correct wanneer zijn vrouw Geri Halliwell hem onder het eten vraagt wie zijn favoriete coureur is, waarna ook Lewis Hamilton en Toto Wolff relatief uitgebreid in beeld komen. Maar waarvoor de regerend wereldkampioen achter gesloten deuren nou precies zijn excuses aanbiedt, daarover laat de trailer ons nog even in het ongewisse. Aan het einde van de promo komen nog enkele spectaculaire momenten op de baan voorbij, zoals de Ferrari-tragedie in Brazilië en de startcrash van Max Verstappen in België.

Motorsport.com was onlangs bij de voorvertoning van de eerste twee afleveringen van seizoen 2 in Londen en kan vast verklappen dat er aan het format van de serie weinig is veranderd. De makers concentreren zich andermaal op een select aantal verhaallijnen, waarbij eigen interviews en zelf geschoten materiaal worden afgewisseld met interviews in de paddock en beelden die afkomstig zijn uit de zogenoemde ‘world feed’, die het FOM beschikbaar stelt aan alle tv-zenders.

Vanaf 28 februari is het tien afleveringen tellende tweede seizoen van Drive to Survive beschikbaar op Netflix.