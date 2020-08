Wolff wil bij Mercedes blijven: "Maar weet nog niet in welke rol"

De toekomst van Wolff is al veel langer onderwerp van gesprek. De teambaas wordt als een belangrijke bouwsteen in het Mercedes-succes gezien, maar ook geregeld gelinkt aan andere functies bij andere organisaties - niet in de laatste plaats bij Aston Martin. Tijdens de persconferentie voor teambazen liet Wolff echter weten dat Mercedes zijn eerste keuze is en ook blijft, al nam hij daarmee lang niet alle vragen weg. Sterker nog: door zijn toekomstige functie nog open te houden, liet hij juist ruimte voor tal van nieuwe speculaties.

"Ik heb in mijn huidige rol echt genoten van de voorbije jaren in de Formule 1 en de gesprekken die we momenteel voeren zijn ook positief. Mijn relatie met Ola [Kallenius, Daimler CEO] is goed en we spreken elkaar iedere dag", zo liet Wolff tegenover onder meer Motorsport.com weten. "Er zijn meerdere factoren waardoor ik graag in de Formule 1 wil blijven. Maar aan de andere kant eist dit leven ook z'n tol en speelt ook dat mee in mijn overwegingen. Ik zie in ieder geval geen reden om bij Mercedes te vertrekken, maar we zullen vanzelf zien in welke rol ik blijf."

Die laatste woorden roepen natuurlijk vragen op, al wil Wolff er in dit stadium niet veel meer over kwijt. "Ik geniet van wat ik nu doe en kan me eigenlijk geen betere plek bedenken dan hier. Maar wat dat voor de toekomst betekent, moet ik overleggen met Ola en met mijn vrouw. Dat betekent helemaal nog niet dat ik straks geen teambaas meer ben hoor of dat ik een andere rol wil, maar alleen dat ik momenteel over zaken nadenk", aldus de Oostenrijker. "Los daarvan moeten we altijd het beste besluit voor het team nemen. Je moet zien te voorkomen dat iets van 'heel goed' afzwakt tot 'gewoon goed'. Ook dat zijn zaken waar we momenteel over praten."

Dat Lewis Hamilton heeft aangegeven graag met Wolff te blijven werken en zijn toekomst deels aan de succesvolle teambaas verbindt, ziet laatstgenoemde niet als een complicerende factor. "Ik denk dat bij Mercedes blijven het beste is voor Lewis en denk dat hij dat ook zal doen. Het is vleiend om te zeggen dat het van mij afhankelijk is, maar ik denk dat hij mij helemaal niet nodig heeft. Hij heeft een geweldig team achter zich en dat team zal hem altijd steunen. Maar zoals gezegd, ik heb nog geen besluit genomen. Ik wil mensen niet het gevoel geven dat ik wegga, want dat is nog helemaal niet het geval. Ik denk momenteel gewoon na over de toekomstige richting van de Formule 1, de hele situatie met COVID en ook over mijn persoonlijke situatie. Mijn vrouw Susie leidt een Formule E-team en is veel van huis. Ik heb ook weet niet hoeveel races meegemaakt in de voorbije jaren, dus dat zijn allemaal zaken waar we over nadenken."

