Wolff: "Blij dat we eindelijk weer kunnen racen"

Alle medewerkers droegen tijdens de sessie mondkapjes, soms zelfs gezichtsmaskers en moesten op gepaste afstand van elkaar blijven. Het team testte onder andere uitgebreid met de aangescherpte gridprocedures. Daarbij mag tijdens het in juli te starten seizoen slechts het hoogstnoodzakelijke personeel aanwezig zijn. Ook gaf het Bottas de gelegenheid om weer wat gevoel achter het stuur te krijgen. Vandaag komt ook Lewis Hamilton in actie.

Teambaas Toto Wolff was hoogstpersoonlijk aanwezig bij de test van Mercedes op Silverstone en zag dat het goed was. Hij denkt dat de herstart van het seizoen achter gesloten deuren, met coronamaatregelen en veel races op rij een flinke uitdaging gaan vormen. Tussen 5 juli en 6 september worden in negen weken tijd, acht races gereden. “Het is een degelijke kalender en iedereen in [de fabrieken] in Brackley en Brixworth is blij dat we eindelijk weer kunnen racen. We houden van de competitie en hebben dat gemist”, aldus Wolff tegen Sky F1. “Maar het is ook een uitdaging. We weten allemaal waarom, maar ik denk dat we het onze fans verschuldigd zijn om ze races te geven en een goede show neer te zetten. Het wordt zwaar, drie races op rij en niet naar huis kunnen, maar dit zijn nu eenmaal speciale omstandigheden.”

Onzekere factor is dat de teams geen idee hebben waar ze staan, ze moesten vlak na de uitbraak van het virus hun fabrieken sluiten en zijn pas sinds kort weer open. “We hebben slechts beperkt tijd om aan de auto’s te werken, we hebben maar vijf weken waarin we iets kunnen doen. Natuurlijk willen we vooruit, misschien een upgrade meenemen die we toch al voor deze tijd van het jaar gepland hadden.” Wolff denkt dat het echte testen vanaf juli tijdens de races gaat gebeuren. “Het is spannend, erg nieuw allemaal. Toen we naar Australië gingen keek ik niet eens zo uit naar het seizoen, omdat ik zes vreselijk intensieve seizoenen heb gehad. Ik was emotioneel nog steeds uitgeput. Maar ik ben nu weer erg blij. We zijn weer hongerig en ik kijk erg uit naar het seizoen.”

Met medewerking van Adam Cooper