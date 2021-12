Wolff blij met mediums: “Starten op softs is een nadeel”

In de kwalificatie voor de beslissende race in de F1-titelstrijd moest Mercedes genoegen nemen met de tweede startplek voor Lewis Hamilton, terwijl Valtteri Bottas tot de zesde tijd kwam. De pole-position in Abu Dhabi ging naar Max Verstappen. De Red Bull Racing-coureur moet de race echter aanvangen op de zachtste rubbersamenstelling van Pirelli, terwijl beide Mercedes-coureurs Q2 wisten te doorstaan op de mediums. Teambaas Toto Wolff is daar alles behalve rouwig om, want hij verwacht dat zijn team hiermee een strategisch voordeel heeft.

“Ik geloof dat starten op de softs een nadeel is. Maar mogelijk is dat niet zo. Misschien verdwijn je met de soft in de eerste ronden wel aan de horizon en kan je daarna je positie op de baan vasthouden. Maar het ding is dat er best wat degradatie kan zijn. De waarheid is dus dat ik niet weet wat het plan was en dat we niet weten wat de uitkomst morgen wordt. Het zijn twee verschillende strategieën en we zullen zien wat goed werkt”, vertelde Wolff. Het voordeel zit hem vooral in de flexibiliteit die de medium geeft qua strategie, zo liet hij aan Sky Sports F1 weten. “Wij kunnen langer door, maar we kunnen ook voor een agressieve undercut gaan om te proberen de positie op de baan te controleren. Vannacht gaan we veel programma’s en algoritmes laten draaien om te zien wat het beste is.”

Zorgen over inhaalmogelijkheden Yas Marina Circuit

Mercedes heeft dit jaar met beide coureurs meer motoren gebruikt dan toegestaan. Zo wisselde Hamilton in Brazilië nog naar een nieuwe krachtbron, waarmee hij het veld in de race wist op te rollen. Ook in Jeddah werd die krachtbron gebruikt en daar had Hamilton opnieuw een groot voordeel qua topsnelheid. Die lijkt in Abu Dhabi een stuk kleiner te zijn en dat leidt weer tot vragen of er niet een zesde verbrandingsmotor in de bolide van Hamilton gehesen moet worden. Dat is volgens Wolff echter geen optie.

“Ik denk dat wij geen motoren gaan wisselen, want op dit moment is een start vanaf P7 of P11 geen reële optie. We hebben absoluut niet het voordeel op de rechte stukken dat we in Brazilië, Qatar of Jeddah hadden. Bovendien is dit circuit nog steeds een lastige om op in te halen”, aldus Wolff. “De rechte stukken zijn niet lang genoeg en bocht 5 is te snel voor wat we hadden verwacht. Datzelfde geldt voor bocht 9, zelfs met de banking kan je niet zij-aan-zij met een andere auto door de bocht. Ik ben dus vrij sceptisch over het inhalen, maar misschien kunnen we voor volgend jaar weer verbeteringen doorvoeren.”