Wolff: "Niet geïnteresseerd in een gesprek met Michael Masi"

De boosheid van Wolff richting Masi is nog steeds niet gezakt. Tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi liet de Mercedes-teambaas al meermaals weten het niet eens te zijn met de beslissing van de Australiër. Na een aantal gesprekken over de radio, sloot Masi af met de woorden: "Toto, dit is autoracen." De twee protesten van Mercedes werden afgewezen en ook de intentie om in beroep te gaan heeft Duitse formatie inmiddels teruggetrokken. Wolff en Masi zitten echter nog niet op een lijn.

"Ik ben niet geïnteresseerd in een gesprek met Michael Masi. De beslissingen zijn gemaakt in de laatste vier minuten, waardoor Lewis Hamilton terugzakte en een verdiende wereldtitel misliep", vertelde Wolff in een ingelast persmoment. "Helemaal in de laatste vier Grands Prix was hij foutloos. Hij had de wedstrijd in Abu Dhabi vanaf de start onder controle. Die [start] won 'ie en gaf de leiding daarna niet meer uit handen. Hem bestelen [van de titel] in de laatste ronde is dan ook onacceptabel. Mijn waarden en mijn integere gevoel komen gewoon niet overeen met de beslissingen die zijn gemaakt zondag. Het is aan de FIA om te onderzoeken hoe dergelijke beslissingen vanaf nu voorkomen kunnen worden."

Michael Masi, Race Directeur en Stefano Domenicali, CEO, Formule 1 Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

Wolff stelt wel duidelijk dat er geen problemen zijn met de wereldtitel voor Max Verstappen, maar dat zijn teleurstelling volledig gericht is op de FIA. "Ik vind het prima dat Max [Verstappen] en Red Bull de titel hebben gewonnen. Deze situatie heeft ook niets met Max van doen", vervolgt Wolff. "Hij is een waardig kampioen. Zijn rijden was meer dan uitstekend en Red Bull is een pittige tegenstander. Ik heb veel respect voor de mensen die daar werken. Het heeft niets met hen te maken. Ik wil gewoon dat door eerlijke beslissingen dergelijke discussies en het beschadigen van de sport voorkomen wordt."

Wolff benadrukt dat de FIA aan zet is in dit verhaal, maar vindt het fijn dat er goede gesprekken zijn geweest met de internationale autosportfederatie. De Oostenrijker is blij dat er een commissie wordt opgezet, die het voorval in Abu Dhabi gaat onderzoeken. "Zij [de FIA] moet bepalen hoe het nu verdergaat. We hebben een goede dialoog gehad met de FIA over de laatste paar dagen en over de commissie die nu wordt opgezet. Ik heb er vertrouwen in dat we, samen met de andere teams en coureurs, de juiste beslissingen en acties gaan maken om een dergelijk scenario in de toekomst te vermijden. Ik verwacht van de commissie niet alleen woorden, maar ook daden. We gaan hen verantwoordelijk houden voor deze acties. We kunnen deze sport niet vervolgen als entertainment bovenaan staat en beslissingen op technisch en sportief gebied ad hoc worden gemaakt. Het is daarom belangrijk dat er duidelijke kaders komen. Op die manier weet elke coureur, elk team en elke fan hoe het ervoor staat", aldus die Wolff.

De FIA heeft in het verleden geregeld onder vuur gelegen, door onder andere Ferrari de hand boven het hoofd te houden in 2019. De Italiaanse formatie reed met een power unit die niet volgens de reglementen was, maar details werden door de autosportbond verborgen gehouden. Op de vraag of Wolff nu vertrouwen heeft in de FIA, antwoordt hij: "In deze tijd, waarin beslissingen transparant genomen dienen te worden, kan het niet zo zijn dat dit nog in het geheim wordt gedaan. De reden dat ik hier optimistisch over ben, is dat de meeste betrokkenen in de sport mijn frustratie delen over de beslissingen die gedurende het jaar zijn genomen. Elke coureur, jullie [de media] en wij, iedereen weet wat er gebeurd is. Ik heb hier vertrouwen in omdat iedereen dezelfde kant op wil. Dit weet ik omdat ik dit heb vernomen van de teams en de coureurs. Ik heb ook zekerheden gekregen van Peter Bayer [secretaris-generaal bij de FIA] en van Stefano [Domenicali, Formule 1-baas] dat in de komende weken en maanden dergelijke zaken worden aangepakt."