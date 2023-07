Max Verstappen was heer en meester op de Red Bull Ring. Na het behalen van de pole-position voor de hoofdrace van zondag was hij ook in de sprint shootout de snelste man. Hij bekroonde zijn snelheid met de zege in de sprintrace én de Grand Prix van Oostenrijk, waar hij de Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz op de baan moest inhalen en vervolgens een marge had waardoor hij in de slotfase nog eens naar binnen kon komen om voor de snelste raceronde te gaan. Hij slaagde er met de zachte band in om dat bonuspunt op te eisen en zo Spielberg met in totaal 34 punten te verlaten. De 25-jarige Nederlander staat nu op 229 punten en zet voor de zomerstop al grote stappen richting zijn derde titel op rij, aangezien Sergio Perez met 148 punten tegen een flinke achterstand aankijkt.

Dat Verstappen in de slotfase nog voor de snelste ronde ging, is volgens oud-Formule 1-coureur Timo Glock een blijk van veel vertrouwen. Niet alleen in zichzelf, maar ook in het team. "Max Verstappen probeerde het perfecte weekend te hebben, en dat lukte", schrijft Glock in zijn column voor de Duitse tak van Sky Sports. "De manier waarop hij aan het einde van de race de pits in wilde komen met vertrouwen in zijn team was enorm. Hij daagt iedereen uit. Maar als het mis was gegaan, zou hij uiteindelijk de sukkel van de natie zijn geweest."

Het was een snelle pitstop waardoor hij ruim voor Leclerc weer de baan op kwam. Verstappen reed, binnen de lijntjes, een rondetijd van 1.07.012 en was daarmee een seconde sneller dan de beste tijd van teamgenoot Sergio Perez, die van de vijftiende plaats naar een keurige derde plaats reed. "Toch laat het ook zien hoe sterk Red Bull is", vervolgt Glock. "Ze zijn heel zeker van hun teamstructuur. Hun pitstops zijn ongelooflijk snel. Verstappen zette aan het einde de snelste raceronde neer en gaf de concurrentie geen hoop dat er een kans was om een extra punt van hem af te pakken. Dat heeft ook iets met vernedering te maken. Zijn bandenmanagement is ook zoveel beter dan dat van de rest van de wereld", stelt de Duitser vast.

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Oostenrijk