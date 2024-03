Het nieuwe Formule 1-seizoen is Alpine zeer slecht begonnen. In Bahrein kwalificeerden Esteban Ocon en Pierre Gasly zich als laatste en in de race hielden ze alleen de coureurs achter zich die onderweg een probleem hadden. Tot overmaat van ramp vertrokken technisch directeur Matt Harman en hoofd aerodynamica Dirk de Beer, waardoor de technische staf ook leegliep. Na wat verschuivingen in het personeel zijn er nu drie technisch eindverantwoordelijken. Het goede nieuws is dat de Franse renstal op donderdag in Jeddah een stuk competitiever leek.

Na afloop van de trainingssessie spreekt Gasly dan ook zijn blijdschap uit. "Het circuit is heel anders dan in Bahrein met alle stukken op hoge snelheid. Als we kijken naar de pace, dan lijkt het erop dat we iets competitiever zijn", vertelt de Fransman, die in de tweede training een knappe negende tijd noteerde en slechts zeven tienden van de snelste man Fernando Alonso af zat. Gasly wil echter niet te hard van stapel lopen. "Het is nog maar het begin van het weekend en de weg is lang. Het is in de auto nog altijd een uitdaging en we moeten binnen bepaalde grenzen werken. Tegelijkertijd zijn er ook positieve dingen waar we verder op kunnen bouwen. Ik blijf dus kalm."

Als Gasly naar de positieve kant kijkt, dan ziet hij vooral dat de afstelling van de A524 goed lijkt te zijn. "Er ligt een goede basis waar we verder mee kunnen. Er zijn echter ook nog wel wat dingen die we moeten verbeteren om het maximale uit ons huidige pakket te halen", aldus de Normandiër. "Ik kijk uit naar morgen [in de kwalificatie], dan telt het echt."

Ocon: Goede sessies

Waar Gasly zich stevig in de top-tien nestelde in de tweede training, bevond teamgenoot Ocon zich wat verder in de achterhoede. Laatstgenoemde kwam niet verder dan een vijftiende tijd op drie tienden van zijn teammaat, maar is desondanks te spreken over de trainingsdag. "Het waren twee solide sessies. We hebben zowel met veel als met weinig brandstof gereden, dus daar hebben we veel data van. We moeten nog wel wat verbeteren aan de afstelling", verklaart de Franse rijder. " Er zijn dus nog dingen waar we aan moeten werken, maar het was tegelijkertijd een bemoedigende dag. We gaan zien wat we in de kwalificatie kunnen laten zien."