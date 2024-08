Technische herstart voor Aston Martin na teleurstellende F1-upgrades

"Als je terugkijkt, begonnen we aan het seizoen in de positie die we vooraf hadden verwacht. We verwachtten dat we qua race pace ongeveer het vijfde team zouden zijn en dat hebben we in de eerste races laten zien, met zo nu en dan een glimp van iets betere prestaties in de kwalificatie", vertelt Aston Martin-teambaas Mike Krack in een exclusief interview met Motorsport.com over de eerste helft van het Formule 1-seizoen 2024. Vorig jaar was de renstal in de eerste fase van de jaargang nog de belangrijkste uitdager van Red Bull Racing, om daarna iets terug te zakken in de pikorde.

Afgelopen winter wist het team dus niet nogmaals zo'n grote stap te zetten, maar ook in de ontwikkelingsrace kwam Aston Martin tot dusver tekort. Zo staat men momenteel op de eenzame vijfde plaats bij de constructeurs op 193 punten van nummer vier Mercedes en 39 punten voor nummer zes RB F1 Team. Krack erkent dat de ontwikkeling van de AMR24 niet gaat zoals gehoopt. "Toen we vervolgens de auto gingen ontwikkelen, ging het gewoon de verkeerde kant op. We wisten geen performance toe te voegen met de updates, wat de concurrentie wel deed. Als je niet vooruit beweegt, word je ingehaald en dat is een eerlijke opsomming van de eerste seizoenshelft."

Imola kantelpunt

Krack kan niet één specifieke upgrade aanwijzen die heeft bijgedragen aan de stap achteruit. Wel wijst hij Imola aan als een kantelpunt. "Iedereen neemt upgrades mee naar Imola. Als die van jou niet leveren wat je ervan verwacht en bij anderen gebeurt dat wel - dat weet ik niet, maar dat moet ik wel aannemen - dan zet je een stap achteruit. Dat is de harde realiteit van F1", beseft de Luxemburger. Er is dus werk aan de winkel bij Aston Martin om te voldoen aan de ambities van eigenaar Lawrence Stroll, die vele miljoenen heeft geïnvesteerd om de faciliteiten van de renstal in Silverstone te verbeteren. Maar hoe is het team van plan om de situatie om te keren?

Fernando Alonso scoorde in België voor de derde keer in de laatste acht races punten. Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

"Het belangrijkste is dat we begrijpen waarom het niet opleverde wat het had moeten opleveren. De afgelopen twee maanden waren zwaar qua analyse, moet ik zeggen. Je ontdekt niet meteen wat het probleem is, het kost tijd om het te analyseren", verklaart Krack. "Daarna moet je actie ondernemen om het te veranderen en vervolgens moet je de onderdelen produceren. Tegelijkertijd zijn er in dat tijdsbestek vijf tot acht races waarin je negatieve resultaten scoort. Het leidt tot heel hoge verwachtingen van wat je gaat doen en wat de oplossing gaat zijn. We hebben dus besloten om een iets andere aanpak te hanteren, want het heeft niet opgeleverd wat we ervan hadden verwacht. Het is een soort kleine herstart en daarop willen we voortborduren."

"Nogmaals, het draait om het managen van verwachtingen. In zo'n intens seizoen kun je niet binnen vijf minuten voor een ommekeer zorgen. Daar moeten we ons allemaal van bewust zijn. We moeten er ook in geloven dat de nieuwe, aangepaste aanpak de prestaties gaat opleveren die we willen zien", vervolgt Krack, die benadrukt dat de nieuwe aanpak vooral betrekking heeft op het technische aspect. "Natuurlijk wil je tegelijkertijd ook je werkwijze veranderen. Het is echter eerder een technische herstart wat betreft hoe je de auto neerzet, hoe je de aerodynamische ontwikkeling aanpakt en het begrijpen van het proces dat ons hiertoe heeft geleid."