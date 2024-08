Aston Martin F1: "Moeten Alonso en Stroll betere auto geven"

Waar Aston Martin begin 2023 de grootste positieve verrassing was, is het nu juist afgegleden tot buiten de top-vier. Het team staat na veertien races op 73 punten, wat een jaar eerder in evenveel races nog 217 punten waren. Met name Fernando Alonso klonk kritisch over het gebrek aan performance in de AMR24 en vindt het tijd worden dat Aston Martin wakker wordt. Teambaas Mike Krack onderstreept dat het beter moet. "Lance [Stroll] en Fernando hebben dit seizoen uitstekend gereden in een auto die moeilijk te besturen was", zegt Krack in een interview van het team. "We hebben twee coureurs van wereldklasse en we moeten ze een betere auto geven. Dat zullen we ook doen, want we hebben een team van wereldklasse. Als we Lance en Fernando de middelen geven, zullen ze het waarmaken", weet de Luxemburger zeker.

Krack erkent dat het enkele 'frustrerende maanden' zijn geweest voor Aston Martin. Hij begrijpt daarom ook wel de kritiek van Alonso en Stroll. "Dat vind ik niet erg, maar ik vind wel dat we ze moeten beschermen", stelt Krack. "Het zijn topsporters, maar het zijn ook mensen. Ze springen uit de auto na een race, ze zitten vol adrenaline, ze hebben het warm, ze zijn uitgeput en de microfoon is altijd aanwezig. De coureurs worden altijd blootgesteld en het is onze taak om ze te beschermen."

Niet tevreden

In de hoop de performance van de auto te verbeteren, heeft Aston Martin dit seizoen meermaals updates meegenomen. Die bleken echter niet altijd zo'n succes, zoals in Hongarije te merken was aan het sarcastische 'succes ermee' van Alonso op de boordradio, toen hem gevraagd werd naar zijn mening over de balans van de auto - om op die manier Stroll te helpen. Krack is teleurgesteld in de prestaties, maar wil niet concluderen dat de updates niet werkten. "Als ik eerlijk ben tegen mezelf, en ik denk dat we allemaal eerlijk moeten zijn tegen onszelf: we hadden meer verwacht. We wisten dat we een beetje achterstand hadden op de auto's voor ons en hoe moeilijk het is om dat gat te dichten. Het is ons nog niet gelukt en zolang dat niet lukt, kunnen we niet tevreden zijn."

"De updates die we in Hongarije hadden geïntroduceerd, werken", vervolgt Krack. "Het is niet alleen maar een kwestie van de auto sneller maken voor de rest van het seizoen. Het gaat ook om een begrip krijgen van ons platform en hoe dit te ontwikkelen." De teambaas benadrukt dat de updates werken en dat hij daarom het vertrouwen heeft dat zijn team 'de goede kant opgaat'. "We hebben voor de auto een nieuwe aanpak gehanteerd en boeken vooruitgang. Vanuit technisch oogpunt zie ik het positief in. Ik heb vertrouwen in onze engineering, in onze prestatieontwikkeling, in onze aerodynamische ontwikkeling. We zijn op de goede weg en we zullen een betere tweede seizoenshelft hebben. Normaal gesproken ben ik niet zo stoutmoedig met uitspraken, maar we weten wat we hebben."