Na het sterke seizoen 2023 hoopte Aston Martin dit jaar voort te bouwen op die successen, maar het Engelse team kwam in de eerste seizoenshelft van een koude kermis thuis. Fernando Alonso, die vorig jaar nog acht keer op het podium stond, moest tot nog toe genoegen nemen met een vijfde plaats als beste resultaat, terwijl Lance Stroll niet verder kwam dan een zesde plaats als beste finish. Aston Martin-teambaas Mike Krack erkende onlangs al dat het beter moet en dat zijn team een betere auto moet leveren aan de coureurs.

Nu het seizoen 2025 steeds meer in zicht komt, is het voor het team dus de vraag wanneer de focus verlegd moet worden naar de nieuwe auto. Krack wil dit seizoen nog niet als verloren beschouwen. "Er staan voor de tweede seizoenshelft meer updates op de planning voor de AMR24, voordat we alles naar onze 2025-auto verschuiven", zegt Krack op de website van Aston Martin F1. "We moeten realistisch zijn en de gaten voor en achter ons in overweging nemen. We geven 2024 nog niet op, maar 2025 zal snel in beeld komen." De teambaas weet dat alle ontwikkelingen van dit jaar kunnen bijdragen aan een beter 2025, mede doordat de regels stabiel blijven voor de grote regelwijziging van 2026. "Het werk aan de auto van dit jaar is heel belangrijk, omdat dit ons richting geeft voor volgend jaar. Er is veel mee te nemen met stabiele reglementen en dat wat we nu leren, nemen we mee naar 2025", aldus de Luxemburger.

De vraag is echter in hoeverre het team alles op 2025 wil zetten, of dat de grootste investeringen naar 2026 en de AMR26 gaan, aangezien dat seizoen een grotere kans biedt op een frisse start en veranderingen in de rangorde. "Alles wat we maken wordt gebouwd rond 2026 en verder, omdat het een enorme onderneming is", legt Krack uit. "Nieuwe krachtbronnen, nieuwe versnellingsbakken, nieuwe aerodynamica, nieuwe brandstoffen en smeermiddelen – het is een compleet nieuwe uitdaging. We hebben op dit moment een wereldkampioenschap dat gedomineerd wordt door aerodynamica. Al het andere is bijzaak omdat er op andere vlakken geen significante verbeteringen te behalen zijn. Het doel van de FIA en de Formule 1 is om met de nieuwe reglementen het evenwicht een beetje te herstellen."

Onlangs maakte Alonso al duidelijk dat hij van het seizoen 2024 nog maar weinig verwacht en dat zijn werkgever snel het vizier op 2025 richt. "Er staat niks op de planning [in de zomerstop]. Het is meer dat wij de zwakheden van de auto moeten zien te begrijpen en de onderdelen die we moeten verbeteren [zien aan te wijzen]. Maar ik denk dat al het werk voor 2025 zal zijn, ik verwacht geen grote sprongen meer in 2024."