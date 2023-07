Auto, Motor und Sport meldt dat Hitech en Andretti aan de gestelde eisen van de FIA hebben voldaan om toegelaten te worden. Deze twee teams hebben zowel financieel, technisch als sportief laten zien dat ze van toegevoegde waarde zijn voor de koningsklasse van de autosport. Nadat de federatie groen licht heeft gegeven, moet Formule 1-eigenaar Liberty Media oordelen of de teams op de grid mogen. Zij hebben echter de bal bij de teams neergelegd.

De huidige deelnemers zijn niet onverdeeld enthousiast. Alpine is één van de teams die het meest staat te springen om nieuwe constructeurs. Andretti heeft aangekondigd met een klantenmotor van de Fransen te gaan rijden en mogelijk neemt het Amerikaanse team meer onderdelen over. Andere constructeurs hebben echter hun bedenkingen. Met name op het financiële vlak liggen er vraagstukken. Een nieuwe deelnemer moet 200 miljoen dollar inleggen om de bestaande teams te compenseren voor de verwatering van het prijzengeld. De deelnemende teams vinden dat te weinig, zij hebben de schade op 600 miljoen dollar geschat. Het is pas mogelijk om in 2026 in de nieuwe overeenkomst een verhoging van het inschrijfgeld te bepalen.

Eerder liet Frederic Vasseur, teambaas van Ferrari, weten dat hij twijfelt aan de toegevoegde waarde van de aangemelde teams. Ook Stefano Domenicali, de baas van de Formule 1, heeft eerder al zijn vraagtekens bij een extra team gezet. "Het gaat zoals we hebben gezegd niet om geld en ik wil nergens op vooruitlopen, want er loopt een proces", zei de Italiaan in een exclusief interview met Motorsport.com. "Ik heb respect voor het feit dat de FIA het proces is gestart en dat we heel snel tot een conclusie zullen komen. Zoals we altijd hebben gezegd: we moeten ervoor zorgen dat de beslissing de juiste is voor deze business. Het is aan de FIA en ons de taak om die beslissing te nemen. Dat is een besluit dat in de komende maanden genomen wordt."

Wie is de baas bij Hitech?

Ook de toelating van Hitech wordt niet volledig gesteund door de teams. Het is onduidelijk wie de Britse renstal financiert. De Kazach Vladimir Kim zit als geldschieter achter het F1-project, maar ook de naam van Dmitri Mazepin duikt als sponsor weer op. De vader van voormalig F1-coureur Nikita Mazepin is een Rus en vanwege de sancties die Rusland opgelegd heeft gekregen is een Russische sponsor niet welkom. Mazepin was ook de teameigenaar van Hitech voordat de sancties in werking traden. Sindsdien is de Brit Oliver Oakes de teameigenaar. Hitech rijdt nu in verschillende juniorklasses, zoals de F2 en de F3.