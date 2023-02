Renault levert Andretti-Cadillac motoren bij Formule 1-deelname

Momenteel is bezig Andretti Global bezig om ergens in de toekomst samen met Cadillac de Formule 1 in te gaan. De plannen daarvoor liggen reeds op tafel en het Amerikaanse team heeft zich officieel bij de FIA ingeschreven. Mocht de internationale autosportbond de weerstand van diverse F1-teambazen naast zich neerleggen en Andretti-Cadillac toelaten, dan is ook nu bekend welke fabrikant het team van motoren gaat voorzien. Alpine CEO Laurent Rossi heeft tijdens de presentatie van de nieuwe A523 bevestigd dat Renault de power units aan de Amerikaanse partij gaat leveren. De geruchten dat het Franse merk dit zou gaan doen gingen al enige tijd rond, maar nu is het bevestigd.

"Zodra zij toegelaten worden tot F1, leveren wij de aandrijflijn. Die afspraak staat", aldus Rossi. "Het is nu aan hun om ervoor te zorgen dat ze erbij komen. Het is zaak dat ze zich inschrijven en laten zien dat ze van toegevoegde waarde zijn voor F1 en de teams. Zij moeten dat bewijzen. Het is aan anderen om dat te beoordelen. Als zij mee mogen doen, voegen we ons graag bij hun."

Ferrari, Mercedes en Red Bull Powertrains leveren aan verschillende F1-teams motoren. Dit omdat niet alle formaties in staat zijn zelf power units te bouwen. Bovendien geldt: hoe meer auto's met dezelfde motor rijden, hoe meer informatie de desbetreffende fabrikant kan verzamelen. Momenteel wordt maar één F1-team voorzien van een Renault-krachtbron en dat is die van Alpine zelf. Rossi geeft aan dat het niet nodig is om aan een tweede partij te leveren. "Het is leuk om doen, maar geen must have", gaat hij verder. "We zouden het kunnen doen om meer data te verzamelen, maar het is aan de andere kant ook weer een belasting. Het moet allemaal goed gestructureerd zijn. Dat konden we twee jaar terug sowieso niet."

De Renault-aangedreven A523 werd donderdagavond in Londen onthuld. Komend seizoen verschijnt het Franse merk met Esteban Ocon en Pierre Gasly aan de start. Alpine richtte zich de afgelopen tijd met name op het verbeteren van de betrouwbaarheid van de power unit. Met de verbeteringen hoopt de equipe de topteams te benaderen.