Alpine presenteert nieuw strijdwapen Gasly en Ocon voor F1-seizoen 2023

In Londen was het aan Esteban Ocon en nieuwkomer Pierre Gasly om hun nieuwe strijdwapen en de livery aan het publiek te tonen. Die kleurstelling is nog grotendeels in lijn met vorig jaar en gek is dat niet, al moet gezegd dat ook hier veel meer zwart te zien is om gewicht te besparen. Het blauw van Alpine is natuurlijk behouden en gecombineerd met het roze van de Oostenrijkse sponsor en voornaamste geldschieter BWT. Net als vorig jaar zal Alpine in de Grands Prix van Bahrein, Saudi-Arabië en Australië met een auto rijden die volledig roze met zwart is.

De auto an sich is een doorontwikkeling van de 2022-creatie en ook dat is niet gek. Zo wist Alpine vorig jaar McLaren af te troeven en beslag te leggen op P4 bij de constructeurs. Het leverde de titel 'best of the rest' op en is het maximale waar alle teams achter de grote drie reëel op kunnen mikken.

Bodywork, achterwielophanging en betrouwbaarheid van de motor

Dit jaar probeert Alpine voort te bouwen op dat momentum, al is de auto ondanks het gelijkgebleven DNA wel op meerdere fronten aangepast. Esthetisch vallen de veranderingen aan het bodywork op, zo doet de bredere motorkap denken aan het ontwerp van Mercedes en zijn ook de koelingsinkepingen anders gepositioneerd dan vorig jaar. Wat betreft de achterwielophanging is Alpine overgestapt van een pull-rod ophanging naar een push-rod achterwielophanging. Het moet ten eerste gewicht besparen en ten tweede de luchtstroom aan de achterkant van de auto optimaliseren. Vorig jaar had Red Bull Racing ook al een push-rod aan de achterkant van de RB18.

Afgelopen winter heeft Alpine verder gewerkt aan elementen die niet direct in het oog springen. Zo is de vloer doorontwikkeld, hetgeen onder de huidige regelgeving ook meteen de voornaamste manier is om downforce te genereren, en heeft Alpine veel aandacht besteed aan de betrouwbaarheid van de motor. Net als Ferrari heeft het Franse merk vorig jaar alles op puur vermogen gezet, vanwege de naderende engine freeze. Renault-Alpine had destijds een achterstand goed te maken, waardoor er risico's zijn genomen.

"We hebben het gat vorig jaar gedicht”, laat Bruno Famin namens Alpine weten. “Ik denk dat er nu geen significant verschil meer bestaat tussen de krachtigste en minste motor op de grid. Het verschil tussen de sterkste en de minst sterke motor is zeker drie keer zo klein geworden." De stap kwam voor Alpine wel tegen een prijs, namelijk uitvalbeurten. Daar moet bij gezegd dat de waterpomp een groter pijnpunt vormde dan de motor zelf, al heeft Alpine al deze facetten aan proberen te pakken in de voorbije winter. Het moet minder DNF's opleveren en idealiter het rijden met agressievere motorstanden mogelijk maken, zoals Ferrari en Mercedes ook beogen. Tijdens een eerste filmdag - afgelopen maandag op Silverstone - is het team in ieder geval geen problemen tegengekomen.

Rijdersduo met Gasly sterker dan met Piastri?

Op persoonlijk vlak is er bij Alpine ook een verandering zichtbaar aan de vooravond van het nieuwe seizoen. Fernando Alonso is na zijn verrassende overstap naar Aston Martin niet meer van de partij bij de formatie uit Enstone en Viry. Zijn plek is ingevuld door Pierre Gasly, al is dat niet zonder slag of stoot gegaan. Zo werd Oscar Piastri eerst naar voren geschoven als de opvolger van Alonso, maar kon daar na een gevatte Tweet, een slepende zaak en de uitspraak van de Contract Recognition Board een streep door. Gasly stond als eerstvolgende op het lijstje, al moest de portemonnee wel getrokken worden om hem los te weken van de Red Bull-familie.

Met de uiteindelijke line-up is teambaas Otmar Szafnauer in zijn nopjes. Hij denkt zelfs dat het rijdersduo met Gasly sterker is dan de combinatie Ocon-Piastri. "Ik ben blij met onze line-up. Ik denk dat dit nog beter is dan wanneer we de CRB-zaak wel hadden gewonnen. Pierre heeft meer ervaring, maar is nog steeds jong. Ik denk dat hij sneller is." Voor Gasly betekent de overstap een andere omgeving na ruim vijf seizoenen bij Red Bull-teams. De coureur uit Rouen was naar eigen zeggen toe aan zo'n stap. "Mijn eerste indruk van het team is nog beter dan dat ik had verwacht", laat de man weten die in Abu Dhabi voor het eerst in een F1-auto van Alpine mocht plaatsnemen. "Ik ben erg onder de indruk van hoe ze dingen aanpakken en hoop dat we samen mooie dingen kunnen bereiken. Dat zou ook een prachtige manier zijn om Anthoine [Hubert] te eren, die als Franse coureur natuurlijk verbonden was aan de Alpine Academy."

Succes op de lange termijn?

Met dit duo wil Alpine in 2023 een volgende stap in het zogenaamde '100 races-plan' zetten. Het is een traject dat in 2022 is ingegaan en na honderd Grands Prix tot een wereldtitel moet leiden, of in ieder geval tot een serieuze titelstrijd. "We bekijken dit traject stap voor stap en willen na honderd races inderdaad graag het kampioenschap kunnen winnen. Nu hebben we nog ongeveer tachtig races te gaan", laat Szafnauer weten. Waar hij praat over stap voor stap is de doelstelling voor 2023 helder: P4 bij de constructeurs behouden en het gat met top-drie verkleinen. "We moeten progressie boeken en aan het eind van dit jaar dichter bij P3 zitten dan bij P5. Dus zelfs als we vierde bij de constructeurs blijven, moet er dit jaar vooruitgang in zitten."

