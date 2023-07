Vasseur: Nieuw F1-team moet van toegevoegde waarde zijn

Naast Andretti zijn er meer teams die op de F1-grid willen komen, maar het Amerikaanse team wordt als grootste kanshebber gezien. Het project werkt samen met Corvette, onderdeel van het beroemde Amerikaanse autobedrijf General Motors.

De huidige F1-teams maken zich met een eventueel nieuw team, met name zorgen over de verdeling van de inkomsten. De nu deelnemende teams worden daarin gesteund door F1-directeur Stefano Domenicali. De constructeurs vinden daarnaast dat een nieuwe deelnemer iets nieuws in de sport moet introduceren.

Voor Frederic Vasseur is het nog de vraag of Andretti van toegevoegde waarde is. "Er staan nu tien teams die hard hebben gewerkt om op de grid te komen, sommige moesten echt zien te overleven. Als we een nieuw team willen verwelkomen moet dat met extreem goede redenen zijn." Dat Andretti een volledig Amerikaans team is, is volgens de Franse teambaas niet voldoende. "We hebben dankzij Haas al een eerste team uit Amerika op de grid. En als je succes in een land wil hebben, heb je meer nodig dan een succesvol team. Daar moet ook een succesvolle coureur bij. Voordat een Amerikaans team van toegevoegde waarde is moet er ook een goede Amerikaanse rijder zijn." De 55-jarige teambaas noemt Nederland als voorbeeld dat een coureur belangrijker is. "Zij hebben het grootste succes ter wereld. Zij hebben geen team, maar ze hebben Max Verstappen."

Voor de Ferrari-baas zijn de eisen voor andere geïnteresseerden gelijk. "Het moet voor iedereen in de paddock beter worden. Ze moeten echt iets nieuws introduceren als ze willen meedoen. Dan is een nationaliteit van een team niet voldoende."

Horner: Onduidelijk wat GM van plan is

Ook voor Red Bull-teambaas Christian Horner is de deelname van Andretti nog geen uitgemaakte zaak. De Brit vindt het nog onduidelijk wat het plan van General Motors is. "Ik ga er niet vanuit dat ze een eigen fabriek gaan bouwen, ik denk dat de motor gebadged gaat worden." Andretti Motorsport heeft bevestigd dat wanneer ze op de grid staan, een Renault-motor onder de naam Cadillac achterin de wagen ligt. De Brit denkt daarnaast, net als Vasseur, dat de verdeling van de inkomsten een discussiepunt gaat worden. "Er zal een andere verdeling moeten komen, daarop zal het gaan stuklopen."

De verwachting is dat we in juli te horen krijgen of Andretti een plek in de F1-paddock krijgen.