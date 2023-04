Stewards buigen zich over tijdstraf Ferrari-coureur Carlos Sainz

Carlos Sainz kreeg naar aanleiding van een incident tijdens de tweede herstart in de Grand Prix van Australië een tijdstraf aan zijn broek. De Ferrari-coureur tikte Fernando Alonso in de rondte, waardoor de tweevoudig kampioen uit de top-drie tuimelde. Tijdens de derde rode vlag van die dag kreeg Sainz een tijdstraf van vijf tellen. De FIA greep kort na het uitdelen van die sanctie terug na de stand van voor de tweede herstart, waardoor de Madrileen als vierde zijn weg vervolgde, maar bij de finish nog de tijdstraf moest inlossen. Daardoor viel hij terug naar de twaalfde plek en dus buiten de punten.

De Ferrari-rijder was tijdens de rode vlag al furieus na het horen van de straf. "Ze moeten het na de race met me bespreken", foeterde hij op de boordradio. Sainz was het dus oneens met de opgelegde straf, dat het drama bij Ferrari compleet maakte. Eerder viel Charles Leclerc uit, waardoor de Italiaanse formatie puntloos uit Melbourne vertrok. Ferrari vindt dat het incident van Sainz door de stewards anders is aangepakt dan botsing tussen Alpine-coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon, terwijl de tik van Logan Sargeant tegen Nyck de Vries, waardoor de Nederlander uitviel, überhaupt niet bekeken is.

Dit zorgde ervoor dat Ferrari enkele dagen na de wedstrijd in Albert Park beroep aantekende en dus de straf aanvecht. "We zijn in gesprek met de FIA en hebben onze documenten opgestuurd. Verder willen we nu niets over die gesprekken loslaten", zei teambaas Frederic Vasseur. "We hebben het moment met Gasly en Ocon gezien en ook het moment met Sargeant en De Vries. Dat waren incidenten op bijna hetzelfde moment, maar de reactie van de stewards was niet hetzelfde. Verder wil ik er niet te veel over zeggen. We hebben onze argumenten, maar die houden we voor de FIA."

Dinsdagochtend 08.00 uur gaat de FIA online in gesprek met Ferrari en buigen ze zich over de 'right of review'-procedure. Er wordt dus eerst gekeken of de zaak weer opnieuw geopend wordt. Mocht dat zo zijn, dan wordt het incident opnieuw onderzocht. De Scuderia levert bewijsstukken en op basis daarvan wordt bepaald of de straf blijft staan of wordt aangepast. Of de FIA dinsdag ook meteen met een uitspraak komt, is niet bekend.

Video: Carlos Sainz boos na horen tijdstraf tijdens GP Australië