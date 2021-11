Stewards stellen besluit over Hamilton-Verstappen duel uit

De Braziliaanse Grand Prix leek al lang en breed afgesloten met de geslaagde inhaalrace van Lewis Hamilton op zondag, maar niets is minder waar. In Qatar gaat het nog steeds over het verdedigen van Max Verstappen in bocht 4 van het Autodromo José Carlos Pace. Dat is te danken aan het team van Mercedes. De wedstrijdleiding van dienst achtte een onderzoek overbodig en dacht niet eens aan een straf, maar dat ligt voor Toto Wolff heel anders. De Mercedes-teambaas noemde de actie van Verstappen "over de grens" en heeft met zijn formatie daadwerkelijk actie ondernomen.

Onboardbeelden vanaf Verstappens auto zouden een ander licht op de zaak moeten laten schijnen en dat nieuwe bewijs heeft Mercedes vandaag mogen toelichten bij dezelfde stewards als die in Sao Paulo. Het is gebeurd tijdens twee lange videoconferenties, waarin ook Red Bull Racing diens kant van het verhaal heeft kunnen doen. Het team van Verstappen heeft dat overigens gedaan met Christian Horner, Adrian Newey en teammanager Jonathan Wheatley.

Na het horen van beide partijen volgt er doorgaans vrij rap een besluit, maar ditmaal niet. De FIA laat in een statement namelijk weten: "Na de hoorzittingen van vandaag met vertegenwoordigers van Mercedes en Red Bull beraden de stewards zich nu verder op de zaak en zullen ze morgen hun beslissing pas bekendmaken." Dat besluit gaat in eerste instantie alleen over het verzoek van Mercedes - en dus over de vraag of het nieuwe bewijs daadwerkelijk nieuw en significant genoeg is. Als dat laatste volgens de FIA het geval is, dan volgt de inhoudelijke behandeling over een eventuele straf pas later. Of zoals de FIA dat verwoordt: "Voor alle duidelijkheid, deze beslissing heeft alleen nog maar betrekking op het verzoek van Mercedes en of dat te honoreren valt."

Video: Montoya analyseert het duel tussen Hamilton en Verstappen in Brazilië