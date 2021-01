F1-baas Domenicali wacht ‘zoals iedere fan’ op contract Hamilton

De contractonderhandelingen tussen Mercedes en Lewis Hamilton blijven de gemoederen flink bezighouden. Daar waar Valtteri Bottas zich al in augustus voor nog een seizoen aan de Duitse fabrikant verbond, heeft Hamilton nog altijd geen nieuwe overeenkomst getekend. De wensen van de Brit en het aanbod van Mercedes zouden op die moment nog te ver uit elkaar liggen. De wintertest en de start van het F1-seizoen 2021 zijn echter alweer in aantocht, maar Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf eerder al aan dat hij zich geen zorgen maakt en het zelfs prima zou vinden als het contract pas op de laatste dag voor de eerste testdag rond is.

De algemene opvatting is dat Hamilton en Mercedes het uiteindelijk wel eens zullen worden over een nieuw contract, maar voorlopig houden de beide partijen iedereen nog even in spanning. Dat geldt ook voor Domenicali, die ondanks zijn nieuwe functie als CEO van de Formule 1 niet weet hoe de gesprekken ervoor staan. “Zoals je je misschien kan voorstellen heb ik daar geen nieuwe informatie over. Ik wacht totdat Toto [Wolff] het nieuws bekendmaakt en Lewis dat bevestigt”, vertelde Domenicali tegenover Sky Sports F1. “Iedereen wacht daarop. Wat dat betreft hebben alle Formule 1-fans en ik dezelfde houding.”

Als Hamilton en Mercedes een contract afsluiten, krijgt de Brit de unieke kans om voor de achtste keer wereldkampioen te worden en daarmee de geschiedenisboeken te herschrijven. Momenteel moet hij het recordaantal wereldtitels nog delen met Michael Schumacher, die ook zeven keer wereldkampioen werd. Domenicali kijkt er dan ook naar uit om Hamilton daarvoor te zien knokken. “Lewis is een hoofdrolspeler. Hij heeft een ongelooflijke kans voor zich om qua cijfers de beste ooit te worden, dus er ligt een enorme uitdaging voor hem klaar. Met de manier waarop hij zich niet alleen als coureur, maar ook als man gedraagt, kijk ik er enorm naar uit om hem op de baan te zien strijden.”

Ook in 2021 aandacht voor We Race As One

Hamilton profileert zich al jarenlang niet alleen op het asfalt, maar ook daarbuiten door zich in te zetten voor de strijd tegen racisme en voor de Black Lives Matter-beweging. De F1 riep afgelopen jaar het #WeRaceAsOne-initiatief in het leven, waarmee het zich inzet voor gelijkheid en tegen racisme, maar desondanks vond Hamilton dat de sport nog niet genoeg deed. Domenicali bevestigt nu dat deze initiatieven ook in 2021 hoog op de agenda staan. “Wat wij in gedachten hebben is om de tijd [voor de start van de race] te gebruiken om met de coureurs en teams te delen hoe we de aandacht van de F1-wereld niet alleen in kunnen zetten tegen racisme, maar ook voor diversiteit en het We Race As One-programma. We gaat dit moment benutten, zodat iedereen begrijpt dat de F1 niet van een andere planeet komt. De F1 wil een actieve rol vervullen in het versterken van deze waarden.”

VIDEO: Lewis Hamilton blikt terug op het bewogen jaar 2020