Hamilton: Formule 1 doet nog niet genoeg voor mensenrechten

Het jaar 2020 was qua mensenrechten een bewogen jaar, met onder andere veel aandacht voor de Black Lives Matter-beweging en de strijd tegen racisme. De Formule 1 mengde zich daar zelf ook in door het initiatief #WeRaceAsOne in het leven te roepen. Met het initiatief wilde de sport duidelijk maken dat het zich ook inzet voor de strijd tegen problemen die de sport en de samenleving als geheel heeft, zoals ongelijkheid en racisme. De coureurs droegen ook hun steentje bij door onder aanvoering van Hamilton voorafgaand aan alle races stil te staan bij de strijd tegen racisme. Dat deden ze door shirts met de boodschap ‘End Racism’ te dragen, terwijl enkele rijders tijdens ervoor koos om tijdens dat moment te knielen.

De Formule 1 heeft volgens Hamilton in 2020 duidelijk stappen gezet op het gebied van mensenrechten, maar de zevenvoudig wereldkampioen hoopt dat de sport er nog een schepje bovenop doet. “Ik denk dat we een stap in de goede richting hebben gezet, maar we kunnen altijd meer doen”, zei Hamilton. “Er zijn stappen gezet voor de landen die wij bezoeken, maar het is belangrijk om te garanderen dat dit op de juiste manier geïmplementeerd wordt zodat we niet alleen zeggen dat we iets gaan doen, maar dat er ook daadwerkelijk iets gebeurt. Daarvoor moet iedereen achter de schermen wel wat werk verzetten.”

De Formule 1 bezoekt jaarlijks een aantal landen waarin er niet altijd even goed met mensenrechten wordt omgegaan. Zo kon de koningsklasse op een flinke lading kritiek rekenen toen werd aangekondigd dat Saudi-Arabië in 2021 een plekje op de kalender kreeg. Ook in landen als China en Bahrein worden mensenrechten geschonden. “Ik wil proberen om gesprekken te voeren en wil kijken hoe we op positieve wijze gebruik kunnen maken van de aanwezigheid van onze sport”, maakt Hamilton zijn standpunt duidelijk. “Natuurlijk zijn mensenrechtenschendingen een volhardend en groot probleem op een aantal plekken die wij bezoeken. Dit jaar heeft denk ik laten zien hoe belangrijk het niet alleen voor onze sport, maar voor alle sporten wereldwijd is om hun platform te gebruiken in de strijd voor verandering.”

