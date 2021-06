Statistieken Franse Grand Prix - Mijlpaal voor Verstappen

Red Bull-coureur Max Verstappen pakte zondag op Paul Ricard niet alleen de overwinning. De Nederlander klokte ook de snelste raceronde en was zaterdag ook al de snelste in de kwalificatie. Die prestatie levert de 23-jarige coureur zijn eerste hattrick in de Formule 1 op.

Na iedere Grand Prix van het seizoen 2021 zet Motorsport.com de belangrijkste en meest bijzondere statistieken op een rij. Dit zijn de interessantste cijfers en data na de zesde race van het seizoen, de Grand Prix van Frankrijk.

Het evenement en de deelnemers

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Esteban Ocon, Alpine A521

- Het was de 61ste editie van de Grand Prix van Frankrijk in de geschiedenis van de Formule 1. Daarmee staat het zesde op de eeuwige ranglijst van gastlanden. Het record is in handen van de Italiaanse en Britse Grand Prix, met elk 71 edities.

- De 61 Franse Grands Prix vonden plaats op zeven verschillende circuits. Het meest gebruikt is Magny-Cours met 18 edities van 1991 tot 2008. Het Circuit Paul Ricard was tussen 1971 en 2021 17 keer gastheer van de Formule 1.

- Kimi Räikkönen heeft het record van F1-starts, dat hij sinds de Eifel GP van 2020 in handen heeft, verbeterd. De Fin heeft nu 337 starts, gevolgd door de al gestopte Rubens Barrichello (323) en Fernando Alonso (319).

- Carlos Sainz reed de 125ste Grand Prix in zijn carrière.

De kwalificatie

- Verstappen pakte de vijfde pole-position uit zijn carrière, evenveel als Giuseppe Farina, Patrick Tambay en Keke Rosberg.

- Het was de 65ste pole-position in Red Bulls F1-geschiedenis en de 82ste voor een Honda-motor.

- Verstappen stond voor de 19de keer in zijn carrière op de eerste startrij, evenveel als Chris Amon en Ralf Schumacher. Het was de 164ste keer voor Lewis Hamilton, wat nog steeds een record is.

- Valtteri Bottas kwalificeerde zich als derde, de positie die hij in zijn carrière het vaakst bezette op de grid: 34 keer in 162 starts (21%).

- De top drie in de kwalificatie waren Hamilton, Verstappen en Bottas voor de 20ste keer in 86 races sinds het begin van 2017.

- Mick Schumacher drong voor het eerst in zijn nog prille carrière door tot Q2, hoewel hij niet aan de sessie kon deelnemen door een ongeval op het einde van Q1.

- George Russell heeft zijn 100 procent record in Q2 behouden voor het 2021 seizoen, zeven in zeven Grands Prix. De Brit blijft ongeslagen door zijn Williams-teamgenoten sinds het begin van zijn Formule 1-carrière, ook al bleef hij Nicholas Latifi dit keer slechts twee duizendsten voor.

- Yuki Tsunoda werd voor de vierde keer in zeven races uitgeschakeld in Q1 na een ongeval.

De race

- Verstappen heeft zijn 13de Formule 1 overwinning behaald. Hij staat gelijk met Alberto Ascari en David Coulthard.

- Dit was Red Bulls 68ste overwinning als fabrikant en Honda's 82ste als motorfabrikant.

- Het is de eerste keer dat Red Bull drie op een rij heeft gewonnen sinds het turbo hybride tijdperk begon in 2014.

- Verstappen zette voor de 13de keer de snelste raceronde neer, even veel als Alan Jones en Riccardo Patrese.

- Verstappen werd de 46ste rijder in de geschiedenis die een hattrick behaalde (pole-position, overwinning en beste ronde in race).

- Het was het 48ste podium voor Verstappen, die daarmee Gerhard Berger evenaart. Hamilton stond voor de 170ste keer op het podium, verbetering van zijn eigen record.

- Red Bull scoorde pas voor de tweede keer sinds het begin van het seizoen 2018 een dubbel podium (Bahrein 2020: Verstappen tweede, Albon derde).

- Verstappen heeft dit seizoen 261 ronden aan de leiding gereden tegen Lewis Hamilton 122 ronden. Beiden hebben echter drie overwinningen.

- Alle coureurs die aan de race begonnen kwamen aan de finish. Dit is de tiende keer in 1042 Grands Prix in de geschiedenis van de F1 en de zesde keer sinds het begin van het turbo hybride tijdperk (in 145 races).

- McLaren blijft het enige team dat zijn wagens in elke race in 2021 heeft zien finishen.

- Bottas heeft 14 races zonder zege gereden, maar ook zeven races zonder top twee finish, zijn slechtste reeks sinds hij bij Mercedes kwam.

- #16, Charles Leclerc, eindigde 16de voor de eerste keer in zijn carrière. Het was zijn slechtste finish sinds hij 19de werd in zijn derde Grand Prix, in China in 2018.