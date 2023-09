Opnieuw raakte Kevin Magnussen betrokken bij een incidentje en opnieuw werd de Haas-coureur kort opgehouden. Ditmaal was het een AlphaTauri die hem in de weg reed. Ook Alfa-rijder Zhou Guanyu kwam niet geheel naar wens over het circuit en stuiterde over de kerbs in de bocht richting de hairpin.

Degene die zich duidelijk wel op zijn gemak voelt in Suzuka is Max Verstappen. De Nederlandse Red Bull-coureur zette tijdens de eerst training al de toon en weet die lijn door te trekken in de tweede training. Weer noteerde de 25-jarige Limburger een razendsnelle tijd.