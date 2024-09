Pérez ziet licht aan einde van tunnel voor F1-team Red Bull

Het is bij Red Bull Racing al een paar races het niet goed voor elkaar. Sinds de Formule 1 Grand Prix van Spanje werd er niet meer gewonnen, en dat is nu al een aantal maanden geleden. In Baku moet het tij keren voor het Oostenrijkse team. Sergio Pérez verwacht dat zijn werkgever in Azerbeidzjan een stukje beter voor de dag komt. "Ik denk dat het een stuk beter wordt. Het voelde in de simulator in ieder geval beter. Ik ben hier in ieder geval een stuk positiever dan in Monza", vertelt de Mexicaan in gesprek met onder andere Motorsport.com. "Monza was heel lastig, ik verwacht dat we hier een stuk verder vooraan staan."

Het enige positieve voor Pérez in Monza was dat hij aardig in de buurt van teamgenoot Max Verstappen stond. Laatstgenoemde coureur was het hele seizoen een stuk beter, maar op Italiaanse bodem was Pérez verrassend dicht bij gefinisht. In Baku hoop hij dat kunstje nog eens te flikken: "Maar dan vooraan het veld. Dat is het doel: twee auto's vooraan hebben."

Een van de mogelijke oorzaken van de problemen is het ontbreken van correlatie tussen de resultaten uit de windtunnel en de prestaties op de baan. Teambaas Christian Horner meldde in Monza al dat daar een deel van de problemen vandaan komen. "Ik denk dat het nu al een stuk beter is. In Monza zagen we hoe de balans was. Dat was wel iets positiefs, maar we gaan het zien", aldus Pérez. "We gaan nu naar twee races - Baku en Singapore - waar normaal de correlatie al lastig is. We gaan zien wat we hier kunnen bereiken."

Rol Newey gebagatelliseerd

In de wandelgangen gaat rond dat het vertrek van topontwerper Adrian Newey de grootste oorzaak van de inzinking van Red Bull is. Pérez ontkent dat het allemaal met dat vertrek samenhangt. "We weten nu welke route we met de ontwikkeling hebben genomen en dat was duidelijk de verkeerde", aldus de man uit Guadalaraja. "Maar het is niet een onemanshow. Er zijn genoeg mensen in de fabriek met wie we veel races hebben gewonnen. De interne structuur bij Red Bull is sterk, maar het is duidelijk dat Adrian vrij veel invloed had. Dat staat niet ter discussie. Maar tegelijkertijd hebben we een uitstekende groep aan engineers die in Milton Keynes aan het werk is."