Max Verstappen stuurde Newey een berichtje en reageert op flirt van Aston Martin

Begin deze week is het slechtst bewaarde geheim van de Formule 1-paddock dan eindelijk officieel bekend geworden. De aankondiging van Adrian Newey en Aston Martin hing al wekenlang in de lucht, maar inmiddels is formeel afgehamerd dat de legendarische ontwerper zich op 1 maart 2025 bij het team uit Silverstone mag voegen. Het nieuws is Max Verstappen logischerwijs ook niet ontgaan, waardoor hij in er Baku na een vraag van Motorsport.com voor het eerst op reageert: "Adrian en ik hebben een erg goede relatie. Ik wist natuurlijk al dat het eraan zat te komen en ik heb hem ook nog even een berichtje gestuurd. Ik ben blij voor hem, het is een nieuwe uitdaging. Ik heb altijd gezegd dat ik Adrian liever bij ons team had gehouden, maar op een bepaald moment kun je deze dingen niet meer terugdraaien."

Krack zet de deur op een kier, maar Verstappen heeft andere zorgen

"Dan moet je gewoon blij zijn voor iemand die een nieuwe uitdaging aangaat. Ik weet dat Lawrence Stroll ook volop pusht om Aston Martin tot een succes te maken en dan is het natuurlijk logisch dat hij Adrian er graag bij heeft." De dadendrang van Stroll senior hoeft daarmee nog niet gestild te zijn. Zo heeft Aston Martin-teambaas Mike Krack laten weten dat de deur voor coureurs van het kaliber Verstappen altijd open staat. De drievoudig wereldkampioen gaat echter nog niet meteen in op die flirts. "Ik heb op dit moment hele andere zorgen en andere problemen. Aan die dingen [bij Red Bull] besteed ik momenteel veel aandacht en daar werk ik hard aan. Misschien is dat andere iets om in de toekomst over na te denken, maar niet nu."

Gevraagd of een team als Aston Martin wel aantrekkelijker wordt voor topcoureurs nu Newey zijn handtekening heeft gezegd, vervolgt Verstappen: "Ik weet het niet. Ik heb natuurlijk met Adrian gewerkt en ik ken hem ook goed als persoon. Ik weet wat hij kan en eerlijk gezegd denk ik dat iedere coureur in zijn carrière wel graag met Adrian zou willen samenwerken. Dus ja, in dat opzicht misschien wel."

Hangt de Red Bull-worsteling niet direct met Newey samen?

Verstappen herhaalt voorafgaand aan de Grand Prix van Azerbeidzjan overigens nog maar eens dat de worsteling van Red Bull in zijn optiek niet direct samenhangt met het vertrek van Newey. "Ik denk het niet, nee. De aankondiging van zijn vertrek kwam natuurlijk tegelijk met het moment waarop het voor ons allemaal een beetje verkeerd ging, maar ik denk eigenlijk dat het voor ons al veel eerder verkeerd is gegaan. Alleen op dat moment zagen we dat nog niet. Ik denk dat niet dat het één met het ander te maken heeft, al is dat zeker niet om negatief richting Adrian te zijn. Persoonlijk denk ik alleen dat onze problemen meer na verloop van tijd zijn gegroeid."

Video: De aankondiging van Newey en Aston Martin besproken in een extra F1-update