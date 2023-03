Perez waarschuwt concurrentie: “We hebben gefocust op de race”

Hoewel Red Bull een sterke indruk maakte tijdens het voorseizoen, was het Aston Martin-coureur Fernando Alonso die vrijdag bovenaan eindigde in de tijdenlijst. Ook in de derde vrije training leidde de Spanjaard de dans, al bedroeg het verschil met Max Verstappen daarin slechts vijf duizendste van een seconde. Het leek daarmee een spannende eerste kwalificatie van het jaar te worden. Het was uiteindelijk Red Bull dat als sterkste uit de bus kwam in de zaterdagse krachtmeting: Max Verstappen ging er met de pole vandoor en Sergio Perez klokte de tweede tijd.

“Het zat erg dicht bij elkaar in de kwalificatie”, blikt Perez terug op de kwalificatie. “Ik kan me niet heugen dat het ooit eerder zo dicht bij elkaar zat. Tijdens Q1 en Q2 waren de verschillen tussen de teams echt marginaal. Je mag in zo’n situatie nergens tijd laten liggen.” De coureur uit Guadalajara kwam anderhalve tiende tekort voor de pole-position. “Ik was aan het einde niet helemaal tevreden over de balans van de auto. Je kan altijd wel ergens een tiende verbeteren in je ronde, maar ik denk dat dit een erg goede start was voor het team.”

Volgens Perez zit er voor de race nog meer in het vat bij Red Bull. “We hebben bij het voorbereiden vooral op de race gefocust. We hebben dus veel meer een auto voor de zondag. We hebben hiervoor een aantal compromissen gesloten voor de kwalificatie, wat het niet ideaal maakte. Maar hopelijk betaalt dit zich uit voor morgen en kunnen we dan een zeer sterke race hebben.”

'Nog genoeg werk te doen'

Teambaas Christian Horner is vanzelfsprekend content met de uitkomst van de kwalificatie. “Dit is een geweldige start van het seizoen, na wat een zeer spannende kwalificatie was”, zegt de Brit. “Onze beide coureurs hebben Q3 weten te halen met twee setjes zachte banden. En we hebben onszelf de best mogelijke uitgangspositie voor de race verschaft door beslag te leggen op de volledige eerste startrij. Maar de punten worden op zondag verdeeld en we weten van vorig jaar hoe belangrijk het is om te finishen”, refereert Horner naar de dubbele uitvalbeurt van Red Bull in de seizoensopener van vorig jaar. “Zoals ik zei, dit is een fantastisch begin voor de coureurs en het team, maar er is nog genoeg werk te doen om deze uitstekende startposities in punten om te kunnen zetten.”

Video: Samenvatting van de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Bahrein