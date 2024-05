Pérez liet rem los om crash met Verstappen bij start F1 Miami te voorkomen

Als nummer vier op de grid begon Sergio Pérez achter Charles Leclerc aan de vuile kant van start/finish aan de Grand Prix van Miami. De Red Bull-coureur schoot sterk uit de startblokken en zag een kans om aan de binnenkant te kijken in bocht 1. Daar werd het echter behoorlijk krap en Pérez remde aanzienlijk later dan de rest. Het gevolg: een heel spannend moment in de remzone, waar Pérez eieren voor zijn geld koos en besloot om rechtdoor te schieten in plaats van de remmen vol in te trappen. Door het hoge snelheidsverschil was er wel bijna contact met polesitter en teamgenoot Max Verstappen en Leclerc.

"Ik had een goede start", blikt Pérez terug. "Charles had een heel slechte start, maar toen ik aan de binnenkant remde was er geen grip - zoals gisteren bij Lewis [Hamilton] het geval was. Naast de lijn was er geen grip, dus ik blokkeerde. Ik schakelde bijna Max uit", weet hij ook dat het maar een haar scheelde. "Ik moest dus mijn rem loslaten en ik verloor een positie aan Oscar [Piastri]. Het was vrij ongelukkig. Maar buiten dat hadden we moeite met het tempo vandaag. We konden gewoon niet het gewenste tempo rijden, we moeten zien te begrijpen wat het probleem was."

Gevraagd of Pérez bang was om Verstappen te raken, antwoordt hij: "Ja, het scheelde behoorlijk weinig. Maar toen ik zag dat het zo dicht bij elkaar zat, liet ik mijn rem los en ging ik rechtdoor. Daardoor kon ik de positie niet behouden." Waar Pérez om de vijfde plaats streed met Hamilton, had Verstappen vooraan moeite om de snelle Lando Norris bij te houden. De Nederlander slaagde er niet in om het gat naar de McLaren-coureur te dichten en zodoende pakte Norris in zijn 110e race namens het team zijn eerste F1-zege.

Voor McLaren kwam het als een verrassing dat zij de snelheid hadden om Red Bull op snelheid te verslaan. Pérez hield wel al rekening met een sterk McLaren en verwacht dat zij - afhankelijk van het circuit - Red Bull kunnen uitdagen. "Ze waren in de kwalificatie al heel sterk", stipt Pérez aan. "Ze hadden alleen hun kwalificatie wat verknald en kregen de zachte band niet aan de praat. Maar zij waren dit weekend het snelste team. Wij lagen waarschijnlijk een klein beetje achter. Lando zette me in die eerste stint onder enorme druk. Op sommige circuits zullen wij wat sterker zijn, op andere circuits weer niet. Maar ik denk zeker dat het een heel spannend gevecht gaat worden."

